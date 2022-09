Lenovo ukázalo nové monitory včetně 4K 144Hz verze Legion Y32p-30

Máme tu veletrh IFA 2022 a Lenovo už s krátkým předstihem ukázalo několik nových monitorů, které půjdou do prodeje na přelomu roku 2022 a 2023. Hráče jistě zaujme model Legion Y32p-30, který přináší vysoké rozlišení 4K (3840×2160 pixelů) současně při vysoké frekvenci až 144 Hz. Má 31,5" IPS panel, takže nepřekvapí standardní statický kontrast 1000:1, nicméně velmi překvapivé je, že hovoří o extrémně krátké odezvě 0,2 ms MPRT (to bychom čekali tak u OLED, ale ne u IPS LCD). Maximální jas je 350 nitů, nicméně v HDR režimu zvládne i 400 nitů a splňuje tak standard DisplayHDR 400.



Výrobce dále hovoří o tom, že pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB. Dnes není překvapivé, že se našlo místo i na ambientní osvětlení pomocí RGB LED. Nechybí ochrana očí Eyesafe 2.0 snižující množství modrého světla. Máme tu porty HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, připojení je možné i přes USB-C DP-alt. USB hub přidává jeden USB-C 3.1 a dva USB-A 3.1. Monitor podporuje i funkci KVM Switch a PiP. Hráči tu najdou i 3,5mm jack, ale nejsou zde žádné reproduktory. Pokud jde o polohovatelnost, podporován je náklon od -5° do +22°, do stran pak +/-30°, výškové nastavení je možné ve 135mm rozsahu a je zde i možnost montáže pomocí VESA 100×100mm. Do prodeje půjde v prosinci za 749,99 USD.

Dalšími novinkami jsou i monitory v řadách Legion i ThinkVision. Máme zde např. T32p-30, širokoúhlý T34w-30, dále T24i-30, T32h-30 a S25e-30. T32p-30 je např. 31,5" monitorem se 4K rozlišením, který ale v tomto případě končí s frekvencí na 60 Hz. Zajímavostí je ale např. síťové připojení RJ-45. ThinkVision T34w-30 má 34" displej s poměrem stran 21:9, rozlišením 3440×1440 pixelů a frekvencí 60 Hz. S25e-30 má pak jen 24,5" obrazovku s rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů), 75Hz frekvencí a jasem 250 nitů. Jeho odezva je v extrémním režimu 4 ms, normálně pak 6 ms nebo 14 ms. Vedle HDMI 1.4 tu najdete dokonce ještě rozhraní VGA.