Lenovo uvedlo monitory, webkameru i bezdrátovou nabíječku pro notebooky

Lenovo tento týden rozhodně nešetřilo novinkami. Na firemní zákazníky cílí se dvěma čerstvými monitory. ThinkVision T24m-20 přináší do kanceláří štíhlý design a úzké rámečky, které jsou ideální při spojení více monitorů vedle sebe. Obrazovka má úhlopříčku 24 palců, technologii IPS, rozlišení Full HD a obnovovací frekvenci 60 Hz, což jsou dostačující hodnoty pro kancelářskou práci.

Monitor navíc nahradí i dokovací stanici, neboť obsahuje čtyři porty USB-A a Gigabit Ethernet. K dispozici je také port USB-C, který kromě přenosu obrazu a dat zvládne také až 65W napájení (např. notebooku). ThinkVision T24m-20 se začne prodávat letos na podzim za cenu okolo 250 eur.

Na podzim se začne prodávat také mobilní monitor ThinkVision M15 kombinující úhlopříčku 15,6 palce s rozlišením Full HD a IPS. Monitor s nastavitelným stojanem měří 246 × 360 × 108 mm a váží pouze 860 g. Obsahuje hned dva porty USB-C k napájení a přenosu obrazu. Cena byla stanovena na 230 eur.

Jako volitelný doplněk ke svým monitorům (především z řad P a T) nabízí Lenovo novou webkameru ThinkVision MC50. Vyznačuje se rozlišením 1 920 x 1 080 pixelů, 90° zorným polem a duálním mikrofonem s potlačením šumu. Kromě naklápění lze kamerou také otáčet, aniž by bylo nutné manipulovat s celým monitorem. Fyzická krytka pomáhá v zabezpečení webkamery v případě napadení hackery. Červené světlo informuje nejen samotného uživatele, ale také kolegy v práci nebo členy domácnosti např. o probíhajícím videohovoru. K připojení slouží rozhraní USB s funkcí plug & play. Webkamera ThinkVision MC50 dorazí na trh v září a stát bude kolem 100 eur.

Teprve nedávno Lenovo představilo novou řadu příslušenství Go, která je určena k notebookům a dalším mobilním zařízením. Asi nejzajímavější novinkou je Go Wireless Charging Kit, což je sada pro bezdrátové nabíjení notebooků. Kouzlo spočívá v tom, že je toto příslušenství kompatibilní se všemi 13" až 14" ultrabooky. Sada sestává z gumového pásku, kterou nalepíte na spodní část notebooku, a připojíte k portu USB-C. Následně stačí notebook položit na 65W dobíjecí podložku tak, aby se ji kdekoliv na ploše dotýkala dvojice pogo pinů z pásky. Následně stačí notebook položit na stůl v kanceláři a hned se začne nabíjet. Podložka navíc funguje trochu jako stojánek, který zlepšuje ergonomii. Prodávat se začne v říjnu za 130 eur.

Lenovo přidá do nabídky také Go Wireless Mobile Power Bank s kapacitou 10 000 mAh, která umí nabíjet až tři zařízení zároveň – jedno bezdrátově a další dvě přes USB-C (leden 2022, 89 eur). Na trh se dostane lehká bezdrátová myš Go USB-C Wireless Mouse s tříměšíční výdrží baterie nebo ergonomicky navržená Go Wireless Vertical Mouse. Na ergonomii vsází také klávesnice Go Wireless Split Keyboard. Premiéru mělo také několik sluchátek s aktivním potlačením hluku.

