Lenovo uvedlo první 16" notebook s hmotností pod 1 kg: Lecoo Air 16
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Několik notebooků s hmotností pod 1 kg už existuje. Nicméně v 16" třídě je prvním takovým Lenovo Lecoo Air 16 s 2.5K 120Hz displejem.
Na trhu existuje už několik notebooků, jejichž hmotnost je pod magickou hranicí 1 kg. To se ale obvykle týká malých modelů, nanejvýš se 14" obrazovkou. Společnost Lenovo nyní nicméně představuje nový notebook Lecoo Air 16, který by měl mít méně než 1 kg s velkým 16" displejem. Pro zajímavost, LG Gram má v 16" verzi necelých 1,3 kg, Asus Vivobook S16 je na 1,5 kg a podobně tak okolo 1,5 kg váží i o něco menší 15" MacBook Air. Daní za to je ale menší 60Wh baterie (výše zmíněné LG má 90 Wh, Asus pak 75 Wh a MacBook Air 66,5 Wh). V nejtenčím místě má nový notebook 10 mm.
Máme zde 16" displej s rozlišením 2560×1440 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Dostalo se i na numerickou klávesnici, ta je bohužel v ořezané 3sloupcové variantě, což je spíše k vzteku než k užitku (např. Asus to má podobně). Hardwarově notebook přináší dnes už ne nejnovější 14jádrový (18vláknový) procesor Core Ultra 5 125H, máme tu nicméně dostatečně velkou 32GB LPDDR5-6400 RAM a 1TB SSD. Máme tu ještě 2 porty USB-A, 2 USB-C, plnohodnotné HDMI a 3,5mm audio jack. Otázkou je dostupnost, protože ta byla ohlášena prozatím pro Čínu za 4999 juanů (14.700 Kč v přímém kurzovém přepočtu).
