Lenovo nabízí počítače ThinkPad a ThinkStation s předinstalovaným Ubuntu

Jiný operační systém než Windows – tedy pokud nepočítáme Apple – nalezneme v nových počítačích jen zřídka. Alternativu v podobě linuxových distribucí nabízí v tzv. vývojářských edicích svých notebooků a pracovních stanic Dell, ale letos začalo s Linuxem více koketovat také konkurenční Lenovo. Na jaře čínský výrobce oznámil, že některé počítače bude nabízet s předinstalovanou distribucí Fedora. A později přišla ještě větší novinka, která zmiňovala certifikaci pro Ubuntu. To znamená, že Lenovo svým zákazníkům usnadní instalaci Ubuntu na ThinkPady, neboť se vyhnout např. problémům s ovladači.

Zpráva z června zmiňovala, že některé počítače budou prodávány i s rovnou předinstalovaným Ubuntu. Tento týden ovšem přišlo další oznámení, podle kterého Lenovo nabídne s oblíbenou linuxovou distribucí na tři desítky modelů ThinkPad a ThinkStation. Tyto notebooky a pracovní stanice budou dostupné v běžné obchodní síti, a to na globálních trzích. Dosud sice bylo možné některé z nich získat s předinstalovaným Ubuntu, ale pouze prostřednictvím přizpůsobené nabídky určené např. korporacím. Nabídka zahrnuje třináct pracovních stanic ThinkStation a ThinkPad P spolu se čtrnácti dalšími notebooky ThinkPad T, X, X1 a L.

Většina počítačů bude dostupná s Ubuntu 20.04 , tedy s nejnovější verzí systému označovanou jako LTS (Long Term Support). Vývojáři ze společnosti Canonical totiž slibují prodlouženou podporu na pět, tedy do dubna 2025. Bezpečnostní aktualizace budou dokonce poskytovány po dobu deseti let. Jedinou výjimkou je řada ThinkPad L, která bude dodávána se starším Ubuntu 18.04 LTS. Oficiální podpora Ubuntu také pro zákazníky Lenova znamená komplexní webovou a telefonickou pomoc v případě potíží s platformou. Výhodou bude také zvýšená dostupnost aplikací, knihoven a nástrojů, které ocení především vývojáři.

Lenovo začne prodávat první počítače ThinkPad a ThinkStation s Ubuntu ještě tento měsíc. Další modely bude společnost uvádět na trh postupně ve vlnách, a to až do roku 2021, kdy by mělo být konečně dostupné celé portfolio. Kompletní seznam notebooků a desktopů, které Lenovo nabídne s předinstalovaným Ubuntu, uvádíme níže:

ThinkPad T14 (Intel a AMD)

ThinkPad T14s (Intel a AMD)

ThinkPad T15p

ThinkPad T15

ThinkPad X13 (Intel a AMD)

ThinkPad X13 Yoga

ThinkPad X1 Extreme Gen 3

ThinkPad X1 Carbon Gen 8

ThinkPad X1 Yoga Gen 5

ThinkPad L14

ThinkPad L15

ThinkPad P15s

ThinkPad P15v

ThinkPad P15

ThinkPad P17

ThinkPad P14s

ThinkPad P1 Gen 3

ThinkStation P340

ThinkStation P340 Tiny

ThinkStation P520c

ThinkStation P520

ThinkStation P720

ThinkStation P920

ThinkStation P620

