Lepší než dabing: Cyberpunk 2077 synchronizuje řeč s pohyby úst v 10 jazycích

Vývojáři si dokonce pohráli i se synchronizací pohybu úst, který bude odpovídat tomu, co postava říká v nastaveném jazyce a ne ve výchozí angličtině. Tím se v podstatě namluvení této hry dostane nad rámec kvality prostého dabingu, jaký známe z jiných her nebo z filmů. I když ve filmech či seriálech může nezměněný obraz občas představovat i výhodu, to když v případě špatného a nelogického překladu díky pohybu úst lépe odhalíme to, co daná postava opravdu řekla.

V případě Cyberpunk 2077 tuto možnost mít nebudeme, protože pohyby úst budou prostě odpovídat tomu, co postavy říkají v nastaveném jazyce a těchto namluvených jazykových verzí tu bude celkem deset.

Na češtinu ale můžeme zapomenout, hra bude namluvena v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, portugalštině, ruštině, standardní čínštině, japonštině a samozřejmě i v polštině.



Technologii pro animaci obličejů postav se věnuje přiložené video, z nějž zjistíme, že ty jsou založeny na technologii firmy Jali Research , která pro daný účel využívá umělou inteligenci. Celý proces je tak automatický, takže po implementaci technologie už ani moc nezáleží na tom, zda má synchronizace probíhat se dvěma, deseti nebo stem jazyků.

Systém se navíc naučil rozpoznávat i emoce v hlase, které také zohlední v animacích rtů, ostatně technologie od Jali se použila pro animaci celých obličejů, takže jde v podstatě o samozřejmost. Jde tak nejen o synchronizaci pohybu rtů, ale o celou animaci lidských tváří, která by měla posunout Cyberpunk 2077 na novou úroveň oproti Zaklínači 3.



