Létající "auto" XPeng X2 získalo povolení pro lety s lidskou posádkou

S létajícími auty se nesetkáváme poprvé. Myšlenka vozidel, která jsou schopna jezdit po silnicích i létat, není nic nového. Většina projektů nicméně odhodila schopnost jezdit a soustředí se především na schopnost létání. Jde o tzv. eVTOL, tedy o elektrická vozidla s vertikálním startem, která mají díky nízké hmotnosti i rozměrům nabídnout rychlou přepravu nad přeplněnými městy. Společnost XPeng AeroHT, která vyvíjí eVTOL XPeng X2, nyní dosáhla významného milníku. Získala totiž v Číně oficiální licenci k tomu, aby mohla provádět testy s lidskou posádkou na palubě.



Firma od roku 2013 provedla už přes 15 tisíc úspěšných letových testů a s modelem X2, který byl představen v červnu 2021, to bylo přes 3 tisíce. Vozidlo sdílí platformu s elektrickým sedanem XPeng P7 a je vyrobeno z uhlíkových vláken. Měří 4,97×4,78×1,36 metru, dokáže však stáhnout ramena s rotory na celkovou šířku 1,95 metru. Váží 560 kg, celková hmotnost může činit 760 kg a letět může rychlostí až 130 km/h. Povolena je letová výška až 1000 metrů a letět pak lze 35 minut. Ovládat se dá manuálně, případně zde má být automatický režim.

Až se tato vozidla oficiálně představí, měla by najít své využití zejména jako speciální taxi, pro vyhlídkové lety nebo pro záchranářské složky. XPeng a jeho zakladatel He Xiaopeng doufají, že první eVTOL společnosti začnou být dostupné v roce 2024 nebo 2025. Připravuje už nový X3, jehož cena by se měla pohybovat okolo 1 milionu čínských juanů (3,26 mil. Kč).