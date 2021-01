Letitá chyba ve Windows poškozuje souborový systém NTFS

Jedná se tak o zneužitelnou chybu, která může velice snadno poškodit souborový systém NTFS a způsobit ztrátu dat. Krom již dávno nepodporovaných Windows XP je tato chyba přítomna ve všech verzích systému Windows 10 od sestavení 1803, čili jarní verze z roku 2018.

Vyvolat ji přitom může i krátký příkaz, v němž se pokusíme spustit atribut $i30. Dle serveru Bleeping Computer prostě a jednoduše stačí, když do příkazové řádky zadáme "cd c:\:$i30:$bitmap" a to samozřejmě za předpokladu, že disk C zrovna využívá souborový systém NTFS.