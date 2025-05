Letos se představí jen 45W procesor Panther Lake, ostatní verze až v roce 2026

Společnost Intel chce letos spustit výrobu pomocí procesu 18A, přičemž prvními procesory měly být mobilní Panther Lake a serverové Clearwater Forest. Pokud jde o mobilní procesory Panther Lake, tak jsou nadále plánovány na letošek, ale ve velmi omezené nabídce spíše tak, aby bylo učiněno zadost slibu, že budou představeny ještě letos. Z pěti (resp. čtyř, nepočítáme-li low-endový Wildcat Lake) různých konfigurací procesorů se totiž představí jen jediná. Ostatní verze budou odloženy na rok 2026.



Panther Lake 12C / 4Xe (I) Panther Lake 16C / 12Xe (II) Panther Lake 16C / 4Xe (III) Panther Lake 8C / 4Xe (IV) Wildcat Lake 6C / 2Xe (V) CPU jádra 4P+8E+0LPE 4P+8E+4LPE 4P+8E+4LPE 4P+0E+4LPE 2P+0E+4LP iGPU 4 Xe3 12 Xe3 4 Xe3 4 Xe3 2 Xe3 PCIe 5.0 x4, 4.0 x8 5.0 x4, 4.0 x8 5.0 x12, 4.0 x8 5.0 x4, 4.0 x8 4.0 x6 Thunderbolt 4 4 4 4 4 2 Paměti LPDRR5X-8533 LPDRR5X-8533 LPDRR5X-8533 DDR5-7200 LPDRR5X-6800 DDR5-6400 LPDRR5X-6800 DDR5-6400 AI výkon 180 TOPS (10+50+120) 180 TOPS (10+50+120) 100 TOPS (10+50+40) 100 TOPS (10+50+40) 40 TOPS (4+18+18) TDP 45 W 25 W 25 W 15 W <15 W

Tou, kterou bychom měli vidět letos, je 45W varianta s 12 jádry (4P+8E) a 4 jádry Xe3 v integrované grafice (I). Ta by dle těchto údajů měla mířit do notebooků, které mají mít silné CPU, nicméně sílu GPU by měly nechat spíše na dedikované grafické kartě. Přesto si myslím, že tady půjde o něco jiného a že toto vysvětlení, které prezentují některé zdroj, je možná nesprávné. Jak totiž vidíme v tabulce, spousta údajů na první pohled nedává smysl, takže bych je bral raději s rezervou. Např. se podívejte na první dva sloupce. První verze (I) má 4 Xe3 jádra, druhá varianta (II) 12 Xe3, takže by měla mít 3krát tak vyšší výkon pro AI, jenže ten je udáván u obou verzí stejně. Dokonce se u výkonnější varianty udává nižší spotřeba, což vzhledem k 3krát většímu počtu GPU jader a 4 jádrům navíc v CPU nedává smysl.

Asi nejpravděpodobnějším vysvětlením, které by jedním šmahem vysvětlilo téměř všechny věci, které zde nedávají smysl, by mohlo být to, že první varianta (I) nebude mít 4 Xe3 jádra, ale 12. To by vysvětlovalo, proč má tato verze (I) 180 AI TOPS stejně jako druhá (II). Také by to vysvětlilo, proč je v AI TOPS u prvních dvou variant (I a II) 120 TOPS u GPU, zatímco u dalších dvou (III a IV) jen 40. To je třetina, což by přesně odpovídalo poměru 12 a 4 GPU jader.

Zároveň vidíme, že první dvě varianty (I a II) podporují jen LPDDR5X paměti, což napovídá určení do tenčích ultrabooků s pájenou RAM (a nikoli herních u varianty I), zatímco další dvě (zejména III, trochu i IV) mají i podporu DDR5 pamětí, což naznačuje zamíření spíše na herní modely s pájenou, případně vyměnitelnou RAM. Tomu by odpovídalo i to, že je zde o něco slabší iGPU, které je u herních notebooků obvykle doplněno výkonnější dedikovanou GPU. Jak to ale bude, to se dozvíme až koncem roku. Faktem je, že tyto specifikace se prezentují už několik měsíců v této podobě, která moc nedává smysl.