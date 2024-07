LFP články už stojí jen 53 USD za kWh, v Číně jsou EV levnější než ICE

Ceny lithiových akumulátorů nadále padají dolů a umožňují další zlevňování elektromobilů a/nebo jejich ziskovější výrobu. BloombergNEF nyní prezentoval průzkum cen v Číně a jsou to velmi zajímavé hodnoty. Např. články LFP, které jsou obvykle používány ve stacionárních úložištích (vyrovnávací baterie pro energetiku, pro soláry a podobně), jsou stále ve větší míře využívány i v elektromobilech. Díky jejich nízké ceně, ale také kvůli poměrně nízké energetické hustotě, jsou používány spíše pro základní levnější modely s nižším počtem kWh. Najdeme je především v čínských elektromobilech, ale ne výhradně. Už dlouhou dobu je využívá také Tesla a tento rok se dostávají do Fordů, VW a dalších značek. Tyto články nyní stojí 53 USD za kWh, což je takřka polovina toho, co loni (tehdy byly za 95 USD/kWh).

Důvodů je hned několik. Výrazně zlevnily materiály pro tyto články, zpomalení nárůstu zájmu o elektromobily způsobilo přebytek nabídky (v roce 2022 běžely továrny v průměru na 51 % výrobní kapacity, loni jen na 43 % a letos to bude ještě méně) a samotný konkurenční boj tlačí ceny stále dolů. Samozřejmě nejde jen o samotné články. Více nás zajímá cena celkového akumulátoru, který je z těchto článků složen.

Zde se LFP akumulátory dostaly už na 75 USD za kWh, takže 60kWh akumulátor by měl vyjít na cca 4500 USD (cca 105.000 Kč). Standardní NMC jsou někde kolem 85 USD/kWh, takže v případě 90kWh akumulátoru bychom hovořili o ceně cca 7650 USD (cca 175-180 tisíc Kč). NMC s vysokým podílem niklu (např. NMC811) jsou nicméně stále lehce nad hranicí 100 USD/kWh. Výsledkem tohoto je i zajímavý ukazatel cen aut. V Číně elektrická auta hodně podporují, a tak tu došlo k něčemu podobnému jako v Norsku, kde jsou daňové úlevy pro elektrická auta opravdu obrovské. Počet EV, která jsou levnější než ICE (vozy se spalovacím motorem), značně přesáhl nadpoloviční počet a pohybuje se dokonce nad 60 %. Zlevňují také stacionární úložiště, a to meziročně o 43 %.