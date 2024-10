LG Chem vyvinulo materiál, který zabraňuje požárů Li-Ion akumulátorů

Lithiové akumulátory jsou známy tím, že nemálo z dostupných typů nemá problém se rozhořet např. v případě mechanického poškození. Náchylné jsou k tomu např. typy LCO v elektronice, naopak zřídkavé jsou požáry u typů LFP nebo LTO. Společnost LG Chem chce tento problém vyřešit pomocí speciálního materiálu umístěného uvnitř článku. Označuje ho jako "teplotě-responzivní materiál" a celý vtip tkví v tom, že tato tenká vrstvička o 1/100 tloušťky lidského vlasu při navýšení teploty dramaticky navyšuje svůj odpor. Pokud se tak teplota článku dostane do vysokých hodnot (90 až 130 °C), s každým °C navíc stoupne její odpor o 5000 ohmů. Maximální odpor tak může proti běžným teplotám stoupnout o tři řády. Navíc jde o vratný proces, takže při návratu do normálních teplot je odpor opět klasický.



LG Chem zkusilo testy s deformacemi v důsledku nárazu i penetrační testy (propíchnutí hřebíkem), přičemž buď k vzniku požáru vůbec nedošlo, nebo sice došlo, ale byl během několika sekund materiálem potlačen. Např. v testu LCO baterií (ty najdeme běžně v elektronice, naopak je v drtivé většině nenajdeme v elektromobilech) se při propíchnutí hřebíkem vznítilo 84 % akumulátorů. Žádná baterie, která využívala nový materiál, se nevznítila. To je velmi pěkný výsledek.

V případě baterií NCM (ty naopak běžně najdeme v elektromobilech, do nástupu LFP šlo o nejčastější směs) to po pádu 10kg závaží na akumulátor vyvolalo požár v naprosto všech případech. Pokud byl použit nový materiál od LG Chem, 70 % baterií se vůbec nevznítilo, 30 % pak sice začalo ukazovat plameny, ty ale během sekund zmizely. Výhodou je tak vysoká rychlost reakce, současně také negativně neovlivňuje energetickou hustotu akumulátorů. LG Chem dokončilo verifikační testy pro baterie do mobilní sféry, v případě těch pro elektromobily by se tak mělo stát v průběhu příštího roku.