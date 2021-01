LG představuje 32" Ultra HD OLED monitor

LG UltraFine 32EP950 tak bude určen pro ty největší nadšence, kteří nebudou váhat sáhnout hluboko do své kapsy, neboť už jen základní údaje hovořící o 32palcovém OLED s rozlišením Ultra HD křičí do světa, že půjde o velice drahý produkt. A vůbec se nemůžeme divit, že se o ceně zatím nedočteme a k dispozici zatím nejsou ani kompletní specifikace.

LG zatím nenabízí ani detailní snímky, ale tato novinka je velice dobře vidět v následujícím videu, které ukazuje základní specifikace.

Jde ale samozřejmě především o technologii OLED, jejíž výhody tkví v tom, že samotné pixely a subpixely jsou tvořeny malinkými světelnými diodami. Čili takový monitor nepotřebuje žádné podsvícení, takže tu nehrozí žádné nechtěné úniky světla přes okraje a podobně a díky tomu tento monitor umí nabídnout i velice vysoký nativní kontrast. Problémy nebude mít ani s pozorovacími úhly a očekávat můžeme také velice kvalitní podání barev.

LG UltraFine 32EP950 má přesněji 31,5" displej s 3840 x 2160 obrazovými body (16:9) a nativním kontrastem 1.000.000:1. Dokáže také pokrýt 99% barevného prostoru DCI-P3 díky svému 10bitovému zpracování barev (žádný FRC) a má certifikaci VESA DisplayHDR 400 True Black.

Je pochopitelné, že takový produkt bude určen spíše na stůl profesionálům pracujícím s obrazem a těm se může velice hodit vestavěný KVM přepínač, díky němuž bude možné připojit dvě sestavy a ovládat je jednou sadou periferií. K tomu tu máme 2x DisplayPort, 1x HDMI a 3x USB (verze nebyly zmíněny) a vedle toho je tu i podpora napájení notebooku pomocí USB C s až 90 W.

My můžeme doufat jen v to, že monitory OLED se už opravdu začnou rozšiřovat v nabídce firem a že budou za několik let mnohem dostupnější.

