LG představuje 49" herní monitor 49GR85DC s poměrem stran 32:9 a 240 Hz

Společnost LG představila další novinku ve světě monitorů pro hráče. Nový model UltraGear 49GR85DC je extrémně širokoúhlým monitorem s poměrem stran 32:9, jde tedy v podstatě o dva 16:9 monitory vedle sebe. Při 49" úhlopříčce má rozlišení 5120×1440 pixelů a 0,233mm pixely. Má panel typu VA se zakřivením 1000R, dosahuje vysokého typického kontrastu 2500:1 a jasu až 450 nitů (je však zajímavé, že ve specifikacích hovoří i o podpoře DisplayHDR 1000). Slibuje 1ms odezvu GTG, podporuje 10bitové barvy (1,07 mld. odstínů) a je kalibrovaný z výroby. Hráče potěší funkcemi jako Black Stabilizer, Crosshair, FPS Counter a nechybí ani synchronizační technologie (VRR) AMD FreeSync Premium Pro. Dnes už samozřejmostí je PIP i PBP, máme tu rovněž Reader Mode nebo Flicker Safe.



Monitor má 2 porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, 4pólový jack pro sluchátka, dva porty USB 3.0 a jeden pro upstream. Spotřeba činí 90 W, maximálně může být 240 W (to zahrnuje i USB PD). Docela netradiční je to, že monitor není vybaven reproduktory (jack ale podporuje standard DTS Headphone:X). Pokud jde o polohovatelnost, je ho možné naklonit v rozsahu od -5° do +15°, do stran +/-15°, výškově ve 110mm rozsahu a samozřejmostí je i možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Co se týče ceny, ta by měla být 1300 EUR (31.000 Kč).