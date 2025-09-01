Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Monitory
>
Obecně
>
LG

LG představuje 5K ultra-širokoúhlý 32:9 monitor UltraWide 49U950A-W

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
LG představuje 5K ultra-širokoúhlý 32:9 monitor UltraWide 49U950A-W
Společnost LG připravila nový ultra-širokoúhlý monitor pro ty, kteří chtějí mít ekvivalent dvou 27" monitorů vedle sebe v jednom kusu. Představil 49" UltraWide 49U950A-W.
Reklama
Do nabídky společnosti LG se dostal nový ultra-širokoúhlý monitor UltraWide 49U950A-W. Jde o velký 49" model s poměrem stran 32:9, takže jde o ekvivalent dvou 27" Full HD monitorů vedle sebe. Jeho rozlišení je 5120×1440 pixelů a má Nano IPS panel s mírným zakřivením 3800R. Jde o 8bitový panel (16,7 mil. barev) s 98% pokrytím barevného prostoru DCI-P3, je barevně hardwarově kalibrován z výroby. Kontrast dosahuje standardní hodnoty 1000:1, hráče může potěšit zvýšená obnovovací frekvence 144 Hz (podporuje synchronizační technologii VESA AdaptiveSync, AMD FreeSync Premium Pro a Nvidia G-Sync Compatible), odezva GTG je ale slabších 5 ms. Najdeme tu i herní funkce jako BlackStabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync. Maximální jas činí 400 nitů, má i certifikaci DisplayHDR 400. 
 
LG UltraWide 49U950A-W
 
Dnes už nepřekvapí podpora funkcí PiP/PbP, máme tu KVM Switch, celý displej lze pak pomocí aplikace LG Switch App rozdělit na 6 různých sekcí. Mezi porty je jeden DisplayPort 1.4, dva HDMI a USB-C s 90W Power Delivery. Dále tu najdeme dva USB 3.0 (downstream) a jeden USB 2.0 upstream. Monitor je polohovatelný výškově, do stran i náklonem, podporuje i montáž na zeď (VESA 100×100mm). Pro ozvučení tu máme i dva 10W reproduktory, takže by mohl mít i docela dobrý zvuk. LG mluví o tom, že by měl zvládat i slušné basy. Cena činí např. 2300 singapurských dolarů, což odpovídá zhruba 37 tisícům Kč v kurzovém přepočtu.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Asus uvádí nové monitory ROG Swift OLED, některé dostávají Tandem OLED
Asus uvádí nové monitory ROG Swift OLED, některé dostávají Tandem OLED
25.8.2025, Milan Šurkala1
HKC dále zrychluje, nový herní monitor pro e-sports dává 750 Hz
HKC dále zrychluje, nový herní monitor pro e-sports dává 750 Hz
25.8.2025, Milan Šurkala8
Displeje Samsung OCF OLED bez polarizační vrstvy dosahují špičkového jasu 5000 nitů
Displeje Samsung OCF OLED bez polarizační vrstvy dosahují špičkového jasu 5000 nitů
4.3.2025, Milan Šurkala12
Xiaomi uvádí v Evropě nový Monitor A27i se 100Hz frekvencí
Xiaomi uvádí v Evropě nový Monitor A27i se 100Hz frekvencí
6.2.2024, Milan Šurkala
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
BYD zkouší 1200V architekturu baterií, jeho U9 překonal elektrický rekord se 472,41 km/h
Dnes, Milan Šurkala3
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
2nm proces japonské společnosti Rapidus prý hustotou překonává TSMC
Dnes, Milan Šurkala6
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Nvidia uvedla Jetson AGX Thor Developer Kit pro AI, má CUDA GPU a 14jádrový procesor ARM
Dnes, Milan Šurkala
Mladí vystudovaní programátoři mají problém s hledáním práce, nahrazuje je AI
Mladí vystudovaní programátoři mají problém s hledáním práce, nahrazuje je AI
Včera, Milan Šurkala21
YouTube tajně edituje některá Shorts videa pomocí AI bez svolení autorů, vypadají uměle
YouTube tajně edituje některá Shorts videa pomocí AI bez svolení autorů, vypadají uměle
30.8.2025, Milan Šurkala5
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD
GeForce RTX 5080 skoro za cenu RTX 5090: Asus nabízí Astral Dhabab Core za 1899 USD
30.8.2025, Milan Šurkala7
Situace se otáčí. USA chtějí Číně dodávat AI čipy, ale ta je už nechce. Nvidia H20 má ban
Situace se otáčí. USA chtějí Číně dodávat AI čipy, ale ta je už nechce. Nvidia H20 má ban
29.8.2025, Milan Šurkala14
Robot Spot od Boston Dynamics nyní umí salto vzad
Robot Spot od Boston Dynamics nyní umí salto vzad
29.8.2025, Milan Šurkala1