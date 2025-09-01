LG představuje 5K ultra-širokoúhlý 32:9 monitor UltraWide 49U950A-W
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost LG připravila nový ultra-širokoúhlý monitor pro ty, kteří chtějí mít ekvivalent dvou 27" monitorů vedle sebe v jednom kusu. Představil 49" UltraWide 49U950A-W.
Do nabídky společnosti LG se dostal nový ultra-širokoúhlý monitor UltraWide 49U950A-W. Jde o velký 49" model s poměrem stran 32:9, takže jde o ekvivalent dvou 27" Full HD monitorů vedle sebe. Jeho rozlišení je 5120×1440 pixelů a má Nano IPS panel s mírným zakřivením 3800R. Jde o 8bitový panel (16,7 mil. barev) s 98% pokrytím barevného prostoru DCI-P3, je barevně hardwarově kalibrován z výroby. Kontrast dosahuje standardní hodnoty 1000:1, hráče může potěšit zvýšená obnovovací frekvence 144 Hz (podporuje synchronizační technologii VESA AdaptiveSync, AMD FreeSync Premium Pro a Nvidia G-Sync Compatible), odezva GTG je ale slabších 5 ms. Najdeme tu i herní funkce jako BlackStabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync. Maximální jas činí 400 nitů, má i certifikaci DisplayHDR 400.
Dnes už nepřekvapí podpora funkcí PiP/PbP, máme tu KVM Switch, celý displej lze pak pomocí aplikace LG Switch App rozdělit na 6 různých sekcí. Mezi porty je jeden DisplayPort 1.4, dva HDMI a USB-C s 90W Power Delivery. Dále tu najdeme dva USB 3.0 (downstream) a jeden USB 2.0 upstream. Monitor je polohovatelný výškově, do stran i náklonem, podporuje i montáž na zeď (VESA 100×100mm). Pro ozvučení tu máme i dva 10W reproduktory, takže by mohl mít i docela dobrý zvuk. LG mluví o tom, že by měl zvládat i slušné basy. Cena činí např. 2300 singapurských dolarů, což odpovídá zhruba 37 tisícům Kč v kurzovém přepočtu.
