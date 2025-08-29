Aktuality  |  Články  |  Recenze
LG představuje monitor se 4vrstvým RGB Tandem OLED, UltraGear 27GX700A

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
LG představuje monitor se 4vrstvým RGB Tandem OLED, UltraGear 27GX700A
Společnost LG uvedla nový herní monitor, který využívá nový OLED 4. generace. Jde o 4vrstvý displej Primary RGB Tandem se dvěma modrými vrstvami.
Do nabídky monitorů společnosti LG se dostává nový herní model UltraGear 27GX700A. Ten obsahuje OLED displej 4. generace, která se vyznačuje uspořádáním Primery RGB Tandem. To znamená, že je tu několik vrstev OLED, každá se svou vlastní barvou. V tomto případě jsou tyto vrstvy dokonce čtyři, a to první modrá, zelená, druhá modrá a červená. Toto uspořádání zlepšuje kvalitu obrazu a zvyšuje maximální jas.
 
LG Primery RGB Tandem OLED
 
Monitor má 26,5" úhlopříčku a rozlišení 2560×1440 pixelů. Jeho obnovovací frekvence vrcholí hodnotou 280 Hz (včetně podpory synchronizačních technologií AMD FreeSync Premium Pro a Nvidia G-Sync Compatible) a dosahuje odezvy 0,03 ms GTG. Typický jas činí 335 nitů, v HDR je ale možné dosáhnout až 1500 nitů a monitor odpovídá specifikaci VESA DisplayHDR True Black 500. Pokrývá 99,5 % barevného prostoru DCI-P3 a je kalibrován z výroby. Novinka je 10bitová (1,07 mld. barev) a dosahuje typického kontrastu 1,5M:1.
 
LG UltraGear 27GX700A
 
Hráči tu nejdou funkce jako Black Stabilizer Dynamic Action Sync, Crosshair, FPS Counter, nechybí ani módní RGB osvětlení Hexagon Lighting. O připojení se tu starají dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 1.4, dále tu máme také dva USB 3.0 porty jako downstream a jeden jako upstream. K dispozici je i 4pólový audio jack. Monitor je polohovatelný (do výšky, náklonem, natočením, funkce pivota), je možné ho dát i na zeď nebo rameno (VESA 100×100mm).
 

