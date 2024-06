LG UltraGear 45GS95QE-B prvním monitorem splňujícím DisplayHDR 1.2

Organizace VESA (Video Electronics Standards Association) vytvořila specifikace monitorů DisplayHDR, podle nichž mohou monitory získat certifikace v daných třídách podle jasu, ale i dalších parametrů. Nedávno vyšla aktualizace těchto specifikací na verzi 1.2, která k nynějším standardům přidává několik nových podmínek. Prvním monitorem, který získal certifikaci DisplayHDR dle nových norem, je LG UltraGear 45GS95QE-B. Ten má konkrétně verzi DisplayHDR True Black 400. Jde o 45“ zahnutý monitor OLED s rozlišením 3440×1440 pixelů s 240Hz obnovovací frekvencí (včetně synchronizačních technologií AMD FreeSync Premium Pro a Nvidia G-Sync Compatible), 0,03ms odezvou a kontrastem 1,5M:1.

A co vše se vlastně v nových specifikacích měnilo? Všechny varianty (od DisplayHDR 400 až po 1400, stejně jako True Black od 400 do 600) nyní musí pokrývat 99 % prostoru ITU-R BT.709 a 95 % DCI-P3 (pouze DisplayHDR 400 může mít jen 90 % DCI-P3). Dále tu máme požadavek na to, že monitory musí být alespoň 10bitové, stačí jim k tomu ale i technologie FRC (může jít tedy o 8bit+FRC). Nové verze specifikují také minimální barevnou přesnost, statický kontrast a rovněž je tu stanovena viditelnost blikání podsvícení nebo úroveň černé v HDR versus SDR.