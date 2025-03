LG uvádí i v Evropě herní 27" 4K dual-mode IPS monitor UltraGear 27G850A

Společnost LG uvádí nový herní monitor UltraGear 27G850A. Ten je zajímavý kombinací několika nepříliš obvyklých vlastností. Jde o menší 27" monitor s vysokým rozlišením UHD 4K (3840×2160 pixelů), které je poskytováno displejem IPS Black. To tedy na poměry IPS monitorů přináší nadprůměrný kontrast 2000:1 (dvojnásobek typických hodnot pro IPS). To ale není vše, na tento typ panelu tu také nezvykle najdeme funkci dual-mode, kterou známe spíše z herních OLED panelů. Ta umožňuje, že si uživatel může vybrat až 240Hz obnovovací frekvenci v UHD 4K nebo ještě vyšších 480 Hz, pokud se spokojí s nižším rozlišením Full HD. Novinka podporuje také synchronizační technologie VESA Adaptive Sync, Nvidia G-Sync Compatible a AMD FreeSync Premium Pro. Odezva dosahuje 1 ms GTG. Maximální jas monitoru je 450 nitů, v HDR je to ale více a splňuje i certifikaci DisplayHDR 600. Panel pokrývá 99 % prostoru DCI-P3.

Hráči se mohou těšit na funkce jako Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair, FPS Counter, standardem je dnes už i Flicker Safe nebo Reader Mode. Monitor je hardwarově kalibrován už od výroby. Najdeme zde dva porty HDMI 2.1 a jeden DisplayPort 2.1, dále je tu jeden upstream USB 3.2 Gen1 a dva downstream USB 3.2 Gen1, k dispozici je také 4pólový audio jack. Ozvučení splňuje DTS HP:X. Monitor je polohovatelný výškově (110 mm), do stran (+/-30°) i nakloněním (-8° až +15°), je zde podpora pro pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Cena byla pro Evropu stanovena na 899 EUR (cca 22.500 Kč s DPH).