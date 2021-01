LG uvádí ne ohebný, ale ohybatelný OLED monitor i pro hry

Bendable Cinematic Sound OLED (CSO) od společnosti LG Display je tak určen už dle svého názvu pro sledování filmů, ovšem dle výrobce se bude velice dobře hodit také pro hraní. Ostatně jde o technologii OLED slibující rychlou odezvu, kvalitní barvy, pozorovací úhly i nezměrný kontrast. Zde jde ale i o něco jiného, a sice o možnost displej zcela narovnat, anebo naopak ohnout s poloměrem 1000R.

Čili pokud jej budeme sledovat akorát ze vzdálenosti jednoho metru, což je pro hraní před 48palcovou obrazovkou vcelku vhodný odstup, měli bychom mít střed i okraje ve stejné vzdálenosti. Otázka je, zda bude ohnutý displej opravdu dokonale opisovat kružnici a jak bude vůbec fungovat onen mechanismus, který jej ohne, nebo naopak narovná.

Vedle toho je tu ovšem také zmíněná technologie CSO, která neznamená využití nějakých certifikovaných reproduktorů. Jde o to, že zde vibruje a tvoří zvuk samotný displej, v němž je zabudovaný budič s tloušťkou pouze 0,6 mm (dříve 9 mm), díky němuž může být samotný monitor velice tenký a ohebný.

Co se týče použité technologie OLED, my dobře víme, že v jejím případě se nepoužívá žádné podsvícení, protože každý pixel či subpixel je tvořen malými LED, které tvoří světlo samy o sobě. To zajistí skutečně černou barvu a vysoký kontrast, přičemž výrobce nám poskytl údaje o odezvě (pouze 0,1 ms) a variabilní obnovovací frekvenci od 40 do 120 Hz. Více se dozvíme až z prezentace na CES 2021. Společnost LG Display sice dnes zveřejnila slíbený teaser , ovšem ten neukazuje nic zajímavého.