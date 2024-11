LG uvedlo 27" OLED monitor 27GX790A s frekvencí 480 Hz a rozhraním DisplayPort 2.1

Na trhu s herními monitory máme další novinku. Je z dílen společnosti LG, jmenuje se UltraGear 27GX790A (řada GX7) a využívá její nový 26,5" displej OLED s rozlišením 2560×1440 pixelů. Ten už známe i z jiných monitorů a těšit se tu můžeme na velmi vysokou obnovovací frekvenci 480 Hz, k dispozici je synchronizační technologie AMD FreeSync Premium Pro i Nvidia G-Sync. Novinka slibuje velmi krátkou odezvu 0,03 ms GTG a vysoký kontrast 1,5M:1. Dosahuje typického jasu 275 nitů, nicméně v HDR dosahuje lokální jas vyšších hodnot a stačí to na dosažení certifikace DisplayHDR True Black 400. Hráči zde najdou technologie jako Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync nebo FPS Counter. Monitor je také kalibrován z výroby a pokrývá 98,5 % barevného prostoru DCI-P3. Zajímavostí je povrch s nízkou odrazivostí.



Další zajímavostí tohoto monitoru je podpora plnohodnotného DisplayPortu 2.1, který zvládá toto rozlišení ve vysoké frekvenci bez komprese. Dále tu máme i dva porty HDMI 2.1, 4pólový jack pro sluchátka (DTS HP:X Gaming Audio) a několik USB portů. Monitor je výškově polohovatelný ve 110mm rozsahu, náklon zvládá od -5° do +15°, do stran je to pak +/-30°. Nechybí ani možnost pivota a montáže na zeď (VESA 100×100mm). Dále tu je i dnes módní RGB osvětlení. Cena tohoto monitoru byla stanovena na 999,99 USD.