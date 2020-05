LGA 1200 je tu, zaplatíme si zatím nevyužitelné PCIe 4.0?

Základní desky s paticí LGA 1200 přicházejí většinou s podporou rozhraní PCI Express 3.0 a pouze některé modely nyní zahrnují označení, že jsou připraveny pro rozhraní PCI Express 4.0, které dle očekávání nabídnou procesory Rocket Lake-S. O nich nejnovější zprávy napovídají, že nepřijdou až za rok a půl či ještě později jako další samostatná generace, ale jejich nástup bude uspíšen a dočkáme se jich snad ještě letos.

Vypadá to tak, že Intel situaci s PCIe 4.0 zahrál do outu, neboť o tomto rozhraní se tiskové zprávy, a to ani v případě výrobců desek, zpravidla vůbec nezmiňují a není to ani téma pro webové prezentace výrobců, jako například firmy Asus