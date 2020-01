LGA 1700 jako nástupce LGA 1200? Procesory Intel mohou vypadat jinak

Z twitterových účtů Momomo_US a Komachi_Ensaka se ve stejnou dobu dozvídáme o jedné novince, a sice chystané patici Intel LGA 1700 jako nástupkyni pro LGA 1200. To by mohlo znamenat, že se podoba procesorů Intel pro desktopy po dlouhé době výrazně změní. Jeden by přiom očekával, že bude nutné jejich zvětšení, aby bylo možné do patice vměstnat dalších 500 kontaktů. Ale tak to dopadnout nemusí.

Příští procesory by tak nemusely být čtvercové jako doposud, ale obdélníkové a jak uvádí Komachi_Ensaka, mělo by jít o rozměry 45 x 37,5 mm. To je ale představuje menší plochu, než zabírají dnešní desktopové procesory Intel, čili 42,5 x 42,5 mm, což platí i pro nové Comet Lake-S. Umístění dalších 500 kontaktů by se tak zvládlo pomocí jejich hustšího uložení.

Proč by ale pak Intel měl vůbec měnit tvar desktopových procesorů? Je třeba říci, že LGA 1700 má být využita pro procesory Alder Lake-S. O této generaci jsme toho zatím moc neslyšeli, tedy krom toho, že má jít o 10nm procesory a že byla možná zrušena, což se ale nepotvrdilo.

Podlouhlý tvar procesoru by ale mohl vyhovovat případnému záměru Intelu své procesory po vzoru AMD rozkouskovat, což by také mohlo vysvětlit náhlé navýšení počtu pinů, s nimiž Intel v poslední řadě let nakládal velice opatrně. Už před více než deseti lety se objevila patice LGA 1156, kterou následovala LGA 1155, pak LGA 1150 a dnes aktuální LGA 1151. Brzy přijde LGA 1200, čili během deseti let tu máme maximální rozdíl pouhých 50 pinů, čili aby jejich počet vzrostl rovnou o 500, musí se něco zásadního změnit v architektuře procesorů Intel. Mluví se přitom o dvou 10nm jádrech.

Alder Lake-S by měly dorazit na konci příštího roku jako druhá 10nm generace, před níž má přijít na trh 10nm Ice Lake-S. Jak do toho budou spadat 14nm Rocket Lake-S, to se ještě uvidí.

