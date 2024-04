Li-Ion akumulátory StoreDot s XFC úspěšně otestovány už na 2000 cyklů

StoreDot připravuje nové lithiové akumulátory s podporou rychlého nabíjení XFC. Nejprve by tu měly být 100in5, které slibují nabití dojezdu 100 mil (cca 160 km) za 5 minut, tyto verze by měly být dostupné už letos. V roce 2026 se počítá se 100in4 a v roce 2028 se 100in3. Nedávno jsme si povídali o variantě 100in4, která bude mít energetickou hustotu 320-340 Wh/kg, přičemž ty zvládly

Společnostpřipravuje nové lithiové akumulátory s podporou rychlého nabíjení XFC. Nejprve by tu měly být 100in5, které slibují nabití dojezdu 100 mil (cca 160 km) za 5 minut, tyto verze by měly být dostupné už letos. V roce 2026 se počítá se 100in4 a v roce 2028 se 100in3. Nedávno jsme si povídali o variantě 100in4, která bude mít energetickou hustotu 320-340 Wh/kg, přičemž ty zvládly 1100 rychlonabíjecích cyklů XFC. Nyní tu máme výsledek dalšího testu, který mluví o ještě lepších číslech.

Tyto akumulátory měly energetickou hustotu 330 Wh/kg a 860 Wh/l na úrovni článků a byly nabíjeny s rychlostí 4,2C, vybíjeny pak pomaleji s 1C. To znamená, že byly nabity za zhruba 10 minut (z 10 na 80 %). Při testech společnosti se povedlo dosáhnout životnosti na více než 2000 cyklů, neboť i po tomto počtu rychlých nabíjení si stále udržely více než 80 % původní kapacity. Kolik přesně, to ale nevíme.



StoreDot zmiňuje, že v případě 75kWh akumulátoru a spotřebě auta 14 kWh/100km by to znamenalo životnost na 400 tisíc mil, tedy okolo 650 tisíc km. Matematika je tu trochu záhadná, pokud ale počítají 10-80 % jako jeden cyklus a ne jako 0,7 cyklu, současně s postupným úbytkem kapacity, tak by to i vcelku sedělo (jinak by to vycházelo téměř na milion km). 650 tisíc km je taková porce kilometrů, že to drtivou většinu aut násobně přežije (průměrně se vozy šrotují mezi 200-250 tisíci km).