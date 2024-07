Li-Ion NMC akumulátory Farasis otestovány: s 270-285 Wh/kg vydržely přes 5000 cyklů

U elektromobility se dnes používají především dva typy chemického složení Li-Ion článků, LFP a NMC. Ta první je ekologičtější (nemá nikl nebo kobalt), má vyšší životnost a odolnost, je obvykle o trochu levnější, na druhou stranu má nízkou energetickou hustotu a horší odolnost vůči chladu. NMC je na tom opačně. Společnosti Farasis Energy se nicméně povedlo vyvinout takové články NMC, které si zachovávají své výhody, současně ale řeší některé své nevýhody. Výsledkem jsou články P73 a P75, které mají hustoty typické pro NMC, ale životností překonávají i mnohé LFP.



V případě článků P73 jde o modely s vysokou hustotou. Ta zde činí 285 Wh/kg, což je vyšší než u většiny dnešních elektromobilů. Rychlost nabíjení byla taková, že z 10 na 80 % trvalo 30 minut, vybíjení pak bylo s 1,8C. To probíhalo v rozsahu 93 % až 3 % při teplotě 35 °C (tedy nikoli 100 % až 0 %, což je běžně považováno za cyklus). Výsledkem bylo, že akumulátory si po 5000 nabíjecích cyklech zachovaly okolo 82-83 % původní kapacity. Pád byl poměrně lineární, takže 80 % původní kapacity by mohly za předpokladu stále stejného poklesu dosáhnout po 5700 nabíjecích cyklech. Pokud by takový akumulátor byl v autě s dojezdem 400 km a byl by provozován v onom 90% rozsahu (tedy 360 km), jeho životnost by činila přes 1,8 milionu km, pokud bychom za ukončení životnosti považovali dosažení 80% hranice.

Přitom jen 1 % aut za celou svou životnost najede přes 320 tisíc km. Po 320 tisících km (necelých 1000 cyklech) bylo v baterii stále 95 % původní kapacity, tedy dojezd 342 km z původních 360 (platí při využívání 90% rozsahu, jinak 380 km ze 400). Přitom NMC mají obvykle životnost na 500-2000 cyklů, LFP jsou obvykle okolo 4000 cyklů.

Články P75 jsou zaměřeny na rychlejší nabíjení. To z 10 na 80 % zabralo kratších 20 minut, nicméně vybíjení probíhalo v rozsahu 97 % až 5 %, a to nižší rychlostí 1C. Tyto akumulátory mají trochu nižší energetickou hustotu 270 Wh/kg, což je ale stále dost pěkné číslo, obzvlášť vzhledem k životnosti, která má přesahovat 15 let. Test probíhal při teplotě 25 °C. Zde bylo po 5000 cyklech dosaženo přes 84 % původní kapacity, takže na 80 % by se dostaly asi po 6300 cyklech. To už bychom u vozů se 400km papírovým dojezdem mluvili o životnosti skoro 2,1 milionu km.

Firma spolupracuje s automobilkami Mercedes-Benz nebo čínskou firmou Voyah (luxusní divize značky Dongfeng). V případě Mercedesu se plánuje jejich nasazení nejen do osobních aut, ale i do těžkých elektrických nákladních vozidel. Výše uvedené akumulátory jsou už ve velkosériové výrobě. Také se pracuje na článcích pro elektrická letadla, kde Farasis chystá modely s životností na 10000 cyklů.