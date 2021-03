Lidé jsou zoufalí, hledají už i ilegální práci na dark webu

Dark web je plný nelegálních záležitostí. Najdete zde vše od drog přes zbraně až po objednání si vraždy. Poslední dobou se z některých hackerských fór stávají spíše servery s pracovními nabídkami. Zatímco dosud zde byli činní především "zaměstnavatelé", kteří hledali lidi na špinavou práci, dle agentury Check Point se situace obrací. Nyní to jsou mnohem častěji lidé, kteří chtějí být najati na práci, kdo sem dává nabídky.



Lidé jsou už tak zoufalí, že se sami nabízí ke kybernetickému zločinu. Změna začala být patrná od konce roku 2020 s tím, jak mnoha zemím roste nezaměstnanost, a zatím to nevypadá, že by se mělo výrazně schylovat k lepšímu. Různá vládní opatření spíše napříč celým světem přitvrzují, než by se rozvolňovala. Lidé jsou tak svolní k pomoci při DDoS útocích, výběru peněz z kradených kreditek, někteří pak slibují, že berou cokoli bez toho, aby kladli blbé otázky.

