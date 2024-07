Lidé si nechávají Macy od Applu déle než dřív, více než 50 % nahrazuje přístroje starší 3 let

Ač někteří považují uživatele Applu za ty, kteří musí mít každý rok nový přístroj, pravdou je přesný opak. V telefonech to jsou iPhony, které mají uživatelé v průměru mnohem déle než telefony s Androidem. Důvodem je mimo jiné vysoký výkon všech modelů, tedy delší morální výdrž (telefon je dostatečně výkonný i po několika letech), dlouhodobá softwarová podpora z nich udělá nepoužitelné těžítko za delší dobu. Něco podobného ale sledujeme poslední dobou i u počítačů Mac. Tam jsou nejznámější asi notebooky MacBook, na které se Apple dost soustředí a které pravidelně aktualizuje. Přesto se výměna přístrojů u zákazníků v posledních letech dost prodlužuje a uživatelé je mění méně často než v minulosti.

Ukázala to analýza CIRP, která srovnává roky 2020 a 2024, nicméně tady je nutné počítat také s tím, že v roce 2020 byla situace ovlivněna koronavirovou pandemií, jež později zvýšila zájem o novou techniku, takže se navýšil počet nových zařízení. Výsledky je tak potřeba brát trochu s rezervou, nicméně je třeba se také podívat, o čem se přesně mluví. Ta se ptala na to, jakého staří byl původní Mac, když si zákazníci kupovali ten nový.

Zatímco v roce 2020 celých 19 % nových Maců nahrazovalo Mac starý méně než 1 rok, letos je to už jen 13 %. Procenta klesla i u zařízení nahrazujících počítače staré 1-2 roky, kde to spadlo z 23 na 19 %. Podobně tak tomu bylo u nahrazovaných zařízení s 2-3 roky věku, tam se šlo z 19 na 13 %. Zatímco však v minulosti většina uživatelů nahrazovala Macy starší méně než 3 roky, konkrétně 60 % (40 % tak zbývalo na starší zařízení), letos nahrazování těchto mladých zařízení tvoří jen 44 % (a 56 % z nově koupených Maců nahrazuje přístroje starších 3 let).

Jaké jsou důvody, to můžeme jen hádat. Je pravděpodobné, že po přechodu na procesory Applu jsou zákazníci delší dobu spokojeni se svými zařízeními, mají delší výdrž na baterii, ta se také méně opotřebovává a déle si drží tuto vysokou výdrž. Důvodem může být i to, že stávající HW jim svými výkony více postačuje a nové generace procesorů nepřináší tolik novinek navíc, aby měli zájem o upgrade.