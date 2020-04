Lidé zapalují 5G vysílače, prý mohou za šíření nemoci COVID-19

Mobilní datové připojení 5G je trnem v oku mnoha lidí. Konspirační teoretici přišli s názorem, že vlny používané u 5G u lidí způsobují rakovinu a poškození mozku. Něco takového ale prozatím stále nebylo prokázáno a jde tak o prozatím ničím nepodložené názory. Aby toho nebylo málo, začali dokonce tvrdit, že 5G stojí za šířením respirační infekční nemoci COVID-19. Opět bez důkazu. Na webu se tak objevují různé skupiny např. na Facebooku, které propagují ničení zařízení pracujících s 5G, mezi tím i zapalování vysílačů. Facebook už některé tyto skupiny smazal.



Jedním z cílů útoku byl patrně i 20metrový vysílač v Birminghamu. Příčina požáru sice ještě nebyla s definitivní platností potvrzena, podle operátora EE to ale vypadá právě na žhářský útok. Operátor se dále vyjádřil, že takový útok celou situaci s koronavirem ještě zhoršuje, protože jestli něčeho útočníci dosáhli, tak to není zabránění šíření nemoci, ale omezení dostupnosti telefonního a datového spojení, což je právě v takto napjaté situaci ještě větším problémem než obvykle. EE se vynasnaží, aby byl vysílač opraven co nejrychleji a uživatelé měli opět dostupné mobilní služby.

Teorie o tom, že 5G je nebezpečné a může za šíření koronaviru, podporují dokonce i některé celebrity jako např. Amanda Holden, která byla porotkyní v soutěži Británie má talent. Podobně se k těmto teoriím připojuje i herec Woody Harrelson a mnoho dalších známých osobností.

