Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Akumulátory, EV

Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Škoda Auto chystá lidovější elektromobily a jedním z nich bude malý crossover Epiq. Nyní ukázala jeho další iteraci designu a poodhalila další detaily.
Reklama
Loni v březnu automobilka Škoda Auto poodhalila koncept vozu Škoda Epiq, který se stane novým nejlevnějším elektromobilem značky. Jeho základní cena má totiž startovat okolo 25.000 EUR (při dnešním kurzu cca 610 tisíc Kč). Půjde o vůz s rozměry zhruba na úrovni Kamiqu (ten je trochu delší), přičemž ten nyní začíná na částce 495 tisíc Kč. Elektromobil tak má stále příplatek, a to v tomto případě cca 115 tisíc. Pokud by šlo o Kamiq v automatu, tam mluvíme o 555 tisících Kč, takže ze elektro by to bylo asi 55 tisíc Kč navíc.
 
Škoda Epiq
 
Na designu se toho od studie moc nezměnilo, asi nejvýraznější je jiný tvar svislých prvků na náraznících, designový jazyk Modern Solid s většinou tvarů zůstává. Nový crossover má mít délku 4,1 metru a oproti původním informacím o 490litrovém objemu zavazadlového prostoru se tato hodnota nyní trochu zmenšila, a to na stále vynikajících 475 litrů. Zajímavostí je také matný lak Cashmere matt.
 
Škoda Epiq
 
Ohledně velikostí akumulátorů zatím nemáme informace, např. ID.2 (nyní ID.Polo) mělo mít 38kWh a 56kWh variantu. Zda se na plánech Volkswagenu něco změnilo, a zda se to projeví i u Škody, to není jasné. Každopádně Škoda říká, že by vůz měl mít dojezd až 425 kilometrů (to se bude patrně týkat úspornějšího městského provozu a nikoli kombinace). Novinka se bude vyrábět v závodě Volkswagen Navarra ve Španělsku a finální verze bude představena v polovině roku 2026.
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

Reklama
Reklama
Diskuze (5)|Další z rubriky:
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
6.9.2025, Milan Šurkala25
Eve Energy rozbíhá výrobu solid-state akumulátorů s 300 Wh/kg
Eve Energy rozbíhá výrobu solid-state akumulátorů s 300 Wh/kg
5.9.2025, Milan Šurkala
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
3.9.2025, Milan Šurkala9
Elektrický Mercedes AMG GT XX ujel díky 850kW nabíjení za den 5479 km, rovník zvládl za 7,5 dne
Elektrický Mercedes AMG GT XX ujel díky 850kW nabíjení za den 5479 km, rovník zvládl za 7,5 dne
28.8.2025, Milan Šurkala15
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Včera, Milan Šurkala
Google Pixel 10 natvrdo vyhrazuje více než 3 GB RAM pro AI
Google Pixel 10 natvrdo vyhrazuje více než 3 GB RAM pro AI
Včera, Milan Šurkala
Nová verze Intel APO zvyšuje výkon v dalších 15 hrách, navýšení je až 14 %
Nová verze Intel APO zvyšuje výkon v dalších 15 hrách, navýšení je až 14 %
Včera, Milan Šurkala2
Musk může získat odměnu 1 bil. USD, Tesla ale musí být 2krát hodnotnější než dnešní Nvidia a nejen to
Musk může získat odměnu 1 bil. USD, Tesla ale musí být 2krát hodnotnější než dnešní Nvidia a nejen to
Včera, Milan Šurkala2
AMD a AntGamer spolupracují na monitoru, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz
AMD a AntGamer spolupracují na monitoru, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz
Včera, Milan Šurkala
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
6.9.2025, Milan Šurkala23
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
6.9.2025, Milan Šurkala25
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
5.9.2025, Milan Šurkala12