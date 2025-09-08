Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Škoda Auto chystá lidovější elektromobily a jedním z nich bude malý crossover Epiq. Nyní ukázala jeho další iteraci designu a poodhalila další detaily.
Reklama
Loni v březnu automobilka Škoda Auto poodhalila koncept vozu Škoda Epiq, který se stane novým nejlevnějším elektromobilem značky. Jeho základní cena má totiž startovat okolo 25.000 EUR (při dnešním kurzu cca 610 tisíc Kč). Půjde o vůz s rozměry zhruba na úrovni Kamiqu (ten je trochu delší), přičemž ten nyní začíná na částce 495 tisíc Kč. Elektromobil tak má stále příplatek, a to v tomto případě cca 115 tisíc. Pokud by šlo o Kamiq v automatu, tam mluvíme o 555 tisících Kč, takže ze elektro by to bylo asi 55 tisíc Kč navíc.
Na designu se toho od studie moc nezměnilo, asi nejvýraznější je jiný tvar svislých prvků na náraznících, designový jazyk Modern Solid s většinou tvarů zůstává. Nový crossover má mít délku 4,1 metru a oproti původním informacím o 490litrovém objemu zavazadlového prostoru se tato hodnota nyní trochu zmenšila, a to na stále vynikajících 475 litrů. Zajímavostí je také matný lak Cashmere matt.
Ohledně velikostí akumulátorů zatím nemáme informace, např. ID.2 (nyní ID.Polo) mělo mít 38kWh a 56kWh variantu. Zda se na plánech Volkswagenu něco změnilo, a zda se to projeví i u Škody, to není jasné. Každopádně Škoda říká, že by vůz měl mít dojezd až 425 kilometrů (to se bude patrně týkat úspornějšího městského provozu a nikoli kombinace). Novinka se bude vyrábět v závodě Volkswagen Navarra ve Španělsku a finální verze bude představena v polovině roku 2026.
Zdroj: skoda-auto.cz