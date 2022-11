Lidový elektromobil Mullen I-GO s "200km" dojezdem míří do Evropy

Kvůli vysokým cenám akumulátorů ztroskotaly v podstatě všechny historické snahy o praktický lidový elektromobil a větších úspěchů se dočkaly zejména ty projekty, které začaly v high-endové oblasti, kde je cílová skupina ochotna za netradiční vozy platit vyšší částky. Lidový elektromobil byl logicky nesmysl (což velmi dobře ověřila i praxe), protože mířil na skupinu lidí citlivých na cenu, kde jim nabízel auto s výrazně vyšší cenovkou. Snad jediným trochu lidovějším elektromobilem, který docela uspěl, byl Nissan Leaf. Ceny akumulátorů ale v posledních letech spadly natolik (zejména při použití LFP), že dnes se už dostávají i do nižších tříd, přestože ve třídě malých vozů jde stále o dosti drahá auta. V těchto třídách je cenová parita s ICE (vozidla se spalovacím motorem) stále v nedohlednu, zatímco v high-endu už byla dosažena.

Jak Dacia Spring nebo třeba Škoda Citigo iV jsou, resp. byla auta s cenovkou okolo půl milionu. Zatímco v Číně už maličké a dosti levné elektromobily jezdí, u nás je to docela problém (vedle cena akumulátorů se na tom podílí i produkce v nízkých množstvích). Existují malí výrobci, třeba český elBlesk, nicméně jeho maličká autíčka pro dva i tak začínají na více než 250 tisících Kč. Americká společnost Mullen by ale chtěla za relativně příznivou cenu přinést podstatně praktičtější vůz.



Do Evropy (konkrétně Velké Británie, Německa, Španělska, Francie a Irska) už v letošním prosinci zamíří malý elektromobil Mullen I-GO. Má malé rozměry pro úzké evropské uličky, rozvor 2,44 metru a hmotnost jen 796 kg. Jeho elektromotor může dosahovat max. výkonu 34 kW, točivý moment může být max. 102 Nm a maximální rychlost je omezena na 100 km/h. Poháněna jsou zadní kola a akumulátor poskytuje 16,5 kWh, což má stačit na dojezd cca 160 km dle amerických norem a 200 km podle evropské staré odcházející (a dosti nepřesné) normy NEDC. Vůz spíše než na koncové zákazníky míří na rozvážkové služby. Pokud jde o cenu, tak ta má činit 11999 USD bez DPH, což by u nás znamenalo cenu 360 tisíc Kč s DPH (resp. pod 300 tisíc Kč bez DPH). Je to podle vás hodně nebo málo?