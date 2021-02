Lilium postaví na Floridě 10 vertiportů pro létající taxi eVTOL

Včera jsme si povídali o tom, že svůj systém létajících taxi bude mít Británie s centrem ve městě Coventry, ze kterého se to má postupně rozšířit do celé Británie. Něco podobného má být vybudováno i na Floridě. Tam se o systém letišť (tzv. vertiportů) a létajících taxi (eVTOL - electric Vertical Take-Off and Landing) postarají společnosti Ferrovial a Lilium.už několik let vyvíjí elektrický letoun Jet, který má za sebou i první letové zkoušky. Poháněn je 36 elektrickými motorky.