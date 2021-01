Linus Torvalds obviňuje Intel ze stagnujícího rozšiřování pamětí s ECC

Linus Torvalds už trošku vychladnul poté, co se rozohnil nad instrukcemi AVX-512 , kterým popřál pomalou a bolestivou smrt, přičemž je přirovnal k "energetickému viru", jenž krade vysoké takty procesorů. Nyní jde ale o operační paměti DRAM a technologii ECC, která má zajistit, aby nedocházelo k poškození ukládaných dat.

Torvalds konkrétně píše , že Intel byl velice nápomocný k ochromení technologie ECC, což zařídil příšernou segmentizací trhu. Tím má na mysli prostě to, že ECC se nedostala mezi podporované technologie běžného desktopového či mobilního hardwaru.

Tímto způsobem Intel uškodil celému počítačovému průmyslu i koncovým uživatelům a aktivně brojil proti použití ECC, přičemž vznesené argumenty byly dle Torvaldse "naprosté nesmysly" nebo "pohádky před spaním". Nyní už sami výrobci pamětí začali sami ECC nasazovat ve svých produktech, protože cítí, že je taková věc nutně zapotřebí.

Torvalds ale ani výrobce pamětí rozhodně nebrání a nechválí. Píše totiž, že dle nich je nasazení dané technologie vhodné kvůli ekonomičtějšímu běhu s nižší spotřebou. Ale to říkají jen "ulhaní parchanti", kteří vesele prodávali špatný hardware a nikdy nepřiznali, že případné problémy vycházejí prostě z toho, že si sami usnadnili práci.

Linus Torvalds svůj výlev končí slovy, že na tuto věc si osobně stěžuje už celé dekády a rozhodně nechce mít možnost jen říci, že měl pravdu. Chce, aby se tato situace napravila, čili chce ECC, což AMD na rozdíl od Intelu splňuje.

Naráží tím tak evidentně na podporu un-buffered DDR4 s ECC na procesorech Ryzen a my můžeme jen dodat, že přicházející standard DDR5 bude mít ECC společně s ECS (Error Check and Scrub) konečně ve svých specifikacích, takže díky nim už bude toto téma bezpředmětné. Ovšem na to si budeme muset počkat až do nástupu Zen 4 a Alder Lake.



