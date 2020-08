Linux Kernel 5.8 přichází s hromadou drobných novinek

Verze linuxového kernelu se tento týden posunula o jedno desetinné místo. Linus Torvalds, otec Linuxu, totiž oznámil vydání stabilní verze 5.8. Ačkoliv původně zamýšlel, že začátkem vydá osmý release candidate (RC), nakonec se rozhodl do světa vypustit stabilní verzi. Jak uvedl samotný autor, spolu s kernelem 4.9 se řadí mezi největší verze v historii. Do repozitáře bylo zaneseno na 17 595 změn ve zdrojovém kódu, což je absolutně nejvíce ze všech linuxových kernelů. Sám Torvalds ovšem dříve připustil, že se jedná téměř výhradně o menší technické novinky. Ačkoliv jsou součástí i významné změny týkající se ovladačů, chybí jakákoliv velká změna, která by opravdu vynikala jako ve většině předchozích verzí.

Linux Kernel 5.8 místo toho přináší celou řadu aktualizací, které se týkají správy paměti, souborového systému, hardwarové podpory, grafiky, zabezpečení nebo již zmiňovaných ovladačů. Velká část změn se vztahuje k hardwaru od AMD, na který mimo jiné Torvalds letos přešel po patnácti letech z Intelu . Díky přidané podpoře ovladačů řídících spotřebu energie může nyní kernel číst data z příslušných senzorů pro mikroarchitekturu Zen a Zen 2. K tomu se přidává také podpora technologie RAPL, která umožní snížit spotřebu energie za běhu. Zahrnuty byly také další opravy týkající se zranitelností Spectre.

Zlepšena byla rovněž podpora open-source grafických ovladačů AMD Radeon. Nový kernel se chlubí podporou technologie Trusted Memory Zone (TMZ), která umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat paměť grafických karet AMD, aby k ní neměl přístup procesor. A nová pojistka pro případ tepelných poruch se postará o vypnutí GPU v případě, že teplota překročí určitou hodnotu, čímž zabrání poškození komponentů.

Úplnou novinkou se stala podpora grafických ovladačů Adreno 405, 640 a 650 od Qualcommu, které jsou součástí novějších čipsetů pro mobilní zařízení, jako jsou Snapdragon 855+ a Snapdragon 865. Verze 5.8 ovšem přidává i podporu některých novějších čipsetů ARM, jako je např. Realtek RTD1195. Nově si linuxový kernel poradí také s rozhraním Thunderbolt u procesorů Intel Tiger Lake a na systémech s jinými procesory než x86 (čtěte ARM).

Přidána byla dokonce prvotní podpora 7nm procesorů POWER10 od IBM, které by měly dorazit v roce 2021. Vývojáři se zaměřili také na vylepšení souborových systém a zahrnuli do této verze opravy pro EXT4, exFAT a také Btrfs, který bude využívat linuxová distribuce Fedora od připravované verze 33 jako výchozí souborový systém. Na klávesnicích Apple bude možné nově zaměnit klávesy Fn a Ctrl.

Přehledem novinek bychom mohli pokračovat dál, ale jak to bude s dostupností nového jádra? Linux Kernel 5.8 je již dostupný ke stažení a v následujících měsících by se mohl stát součástí některých linuxových distribucí. Počítá s ním třeba v Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla a Fedora 33 – oba systémy by měly vyjít v říjnu 2020.

