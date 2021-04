Lisa Su potvrdila nástup mobilních RX 6000 do poloviny roku, bude i RX 6600?

Lisa Su tak reagovala na otázky investorů, které zajímalo mimo jiné to, zda do konce první poloviny roku opravdu nastoupí slíbené mobilní Radeony, neboť ty byly sice slíbeny, ale vzhledem k situaci na trhu bychom se nemohli divit, kdyby AMD své plány pozměnilo.

AMD má už pár měsíců na trhu nová mobilní APU Cezanne, čili Ryzeny 5000H, které ovšem byly dosud doprovázeny v případě využití moderní samostatné grafiky pouze čipy NVIDIA Ampere. Vypadá to ale, že ještě v tomto kvartálu se dočkáme jednak nových 8jádrových Tiger Lake-H45 a vedle toho i nových Radeonů 6000M, čili tím budou moderní platformy kompletní. Uvidíme tak, s čím se vůbec budou mobilní Radeony párovat a zda půjde pouze či hlavně o Cezanne, nebo i o procesory Intel.

Lisa Su ve své odpovědi investorům nejdříve připomněla, že nedávno se na trh dostal Radeon RX 6700 a nyní je AMD na cestě nabídnout se svými partnery architekturu RDNA 2 v prvníchj laptopech, které dorazí právě ještě v tomto čtvrtletí.

Krom toho se máme těšit na celkově zvýšenou výrobu série Radeon 6000, což se týká konkrétně desktopových karet a druhé poloviny tohoto roku. AMD také na začátku roku formou obrázku (viz nahoře) slíbilo, že přijde i slabší desktopový Radeon, než je RX 6700. Jde právě o zobrazenou kartu s jedním ventilátorem na svém chladiči. Mělo by jít o grafiku s čipem Navi 23 (Dimgrey Cavefish), která by tak měla rovněž přijít ještě v tomto čtvrtletí, pokud se něco nezměnilo.

Dimgrey Cavefish má nabídnout celkem 32 CU, čili celkem 2048 Stream procesorů, čili půjde přesně o čtvrtinu hůře vybavený čip oproti Navi 22. Dále můžeme očekávat 128bitovou sběrnici pro maximálně 8 GB paměti GDDR6 s propustností maximálně 16 Gb/s na pin. A dle Yuko Yoshidy tu bude také 64 MB Infinity Cache, což by opět odpovídalo ostatní výbavě a samozřejmě můžeme počítat i s 32 ray tracingovými jádry, tedy pokud se AMD nerozhodlo, že pro Navi 23 už je ray tracing zbytečný.

A co specifikace mobilních Radeonů? Ty server VideoCardz vidí s velkou dávkou nejistoty takto:

RX 6000M (RDNA2) RX 6800M Navi 22 (?) 2560 (?) 12GB G6 (?) 14 Gbps 192-bit (?) 336 GB/s RX 6700M Navi 22 (?) 2304 (?) 10GB G6 (?) 14 Gbps 160-bit (?) 280 GB/s RX 6600M Navi 23 XM 1792-2048 (?) 8GB G6 (?) 12 Gbps 128-bit (?) 224 GB/s RX 6500M Navi 23 (?) (?) 4GB G6 (?) 12 Gbps 128-bit (?) 192 GB/s RX 6300M Navi 24 (?) (?) 4GB G6 (?) 12 Gbps 64-bit (?) 96 GB/s

