Lisa Su z AMD bude mít keynote i na příštím CES, o čem bude?

Lisa Su mimochodem nedávno získala prestižní Noyce Award udělovanou organizací Semiconductor Industry Association (SIA) a nyní se dozvídáme , že se může těšit i na úvodní prezentaci (keynote), která otevře veletrh CES 2021. Ten se obvykle odehrává v americkém Las Vegas, ovšem už dříve bylo oznámeno, že proběhne pouze coby virtuální událost, neboť bylo zřejmé, že situace ve světě do ledna příštího roku nebude přát tomu, aby se do Las Vegas sjely tisíce lidí z mnoha zemí.

Lisa Su tak bude mluvit pouze do kamery a my tak jistě budeme mít možnost její projev sledovat online, a to 11. ledna 2021, nebo nedlouho před tím. Keynote firmy AMD na CES 2021 už byl potvrzen a my se dozvídáme, že bude věnován tématům High-Performance Computing (HPC), budoucnosti hraní a zábavy.

Čili Lisa Su by se konkrétně mohla věnovat novým procesorům EPYC a případně jejich užšímu spojení s výkonem grafických akcelerátorů Radeon Pro, jenomže CES je na druhou stranu show především pro spotřebitele, takže pokud půjde o tato témata, pak spíše z toho pohledu, co budou znamenat právě pro běžné lidi.

A co se týče budoucnosti hraní a zábavy, zde je to jasné. Jestliže bude Lisa Su něco prezentovat, pak se to bude týkat témat jako Ryzen, Radeon, streamovaných her, případně konzolí, multimédií, atd.

Na přehled konkrétních témat si ale ještě počkáme, ostatně AMD v průběhu příštího měsíce představí jak nové procesory Ryzen, tak i herní karty Radeon. Na příští rok toho ale může zbýt ještě dost k představení. Jednak to pravděpodobně budou slabší verze grafik s Navi 2X, pak nová generace APU, příští Threadrippery a také může přijít výhled rovnou na nové verze architektur procesorů Ryzen (Zen 4) a grafik Navi (RDNA 3).



