Lisa Su získala prestižní cenu Asociace polovodičového průmyslu

Semiconductor Industry Association (SIA) uděluje ocenění Noyce Award pojmenované po Robertu N. Noyceovi, spoluzakladateli firem Fairchild Semiconductor a Intel Corporation. Dr. Lisa Su už byla zvolena za držitelku Noyce Award pro rok 2020 jako vedoucí pracovnice, která značnou měrou přispěla k rozvoji polovodičového průmyslu. Svou cenu pak Lisa Su převezme na SIA Leadership Forum and Award Celebration, což bude ovšem pouze virtuální akce, která proběhne 19. listopadu tohoto roku.

Lisa Su je ve vedení firmy AMD od října roku 2014 a rovněž je členkou představenstva firmy. Čili právě ona řídila AMD ve snaze se po Bulldozerovém propadáku opět dostat na výsluní a tvořit důstojnou konkurenci Intelu, což se aktuálně daří, a to i díky tomu, že firmě AMD hraje do karet současná situace s výrobními technologiemi. Jinými slovy, smluvní partner AMD v podobě TSMC je na koni, zatímco Intel měl dosud obrovské problémy a stále z nich nevybruslil.

Před svou rolí výkonné ředitelky Lisa Su pracovala jako COO, Chief Operating Officer, odpovědná za produktovou strategii a výrobu, přičemž do samotného AMD přišla teprve v roce 2012 a dříve pracovala v několika společnostech včetně Freescale Semiconductor, IBM a Texas Instruments.

Lisa Su získala svůj doktorát na známém Massachusetts Institute of Technology (MIT), dosud zveřejnila více než 40 prací týkajících se jejího oboru a také už byla v roce 2018 zvolena za "Businessperson of the Year" časopisem Fortune. Loni se dostala mezi 50 nejlepších CEO světa dle Barron's, "Most Powerful Women in Business" (opět Fortune) atd.

