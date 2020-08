Logitech G uvádí volant G923 s pedály a force feedback nejen pro nové konzole

Logitech G923 Racing Wheel and Pedals je tak novinka pro virtuální závodníky a na trh se dostává akorát včas před vypuštěním nových konzolí firem Microsoft a Sony. A krom toho jsme se už dříve dozvěděli, že o hry je celkově v této době velice vysoký zájem a zvláště i popularitě simulátorů nahrává to, že se některé zrušené opravdové závody nakonec odehrály právě s jejich využitím. To tak logicky vzbudilo zájem mnoha lidí, kteří dosud nemuseli o hry ani zavadit a dnes si pořizují nové výkonné sestavy pro svůj nový koníček.

Model G923 se může pochlubit kvalitní výbavou, do níž patří i tři pedály, takže krom pádel pod volantem budeme moci využít i klasickou spojku. Samotný volant pak disponuje novým "high-definition force feedbackem" jak Logitech označuje svůj Trueforce.

Jde tak jako obvykle o systém, který bude přenášet do volantu hmatové vjemy nebo jím rovnou cukat dle toho, co se děje s naším autem na silnici a po čem zrovna jedeme. V čem je ale nový systém dle Logitechu lepší? Založen je na herním fyzickém enginu a zvuku, díky čemuž pak volant reaguje na terén pod vozidlem, zvuk motoru či trakci kol. Logitech mluví tom, že Trueforce se napojí přímo na herní fyzický engine, ale podrobnosti se nedozvíme.

Zákazníka samozřejmě nemusí ani moc zajímat to, jak to Logitech dělá, jako spíše to, v jakých hrách či enginech bude tento systém fungovat a to už tisková zpráva neříká. Není ani moc divu, neboť dle specifikací je systém Trueforce aktuálně podporován pouze dvěma hrami pro PC: GRID (2019) a Assetto Corsa Competitzione. To samé platí pro Xbox One a na PlayStation 4 je tu ještě navíc Gran Turismo Sport.

Dále máme možnost si naprogramovat dvojitou spojku (viz specifikace s podporovanými hrami), program má také integrovaný LED indikátor, který nám bude ukazovat aktuální otáčky motoru a že jde i o konzolový volant, pak na něm pochopitelně nesmí chybět vhodná tlačítka či obecně ovládací prvky.

Logitech také slibuje brzdový pedál s vylepšenou odezvou a také 24polohový otočný ovladač pro nastavení trakce, brzdicí síly, atd.

Logitech G923 přijde na trh v Evropě v srpnu 2020 za doporučenou maloobchodní cenu 11.049 Kč a bude spolupracovat s PlayStation 4, Xbox One a PC. Určen je také pro nové konzole PS5 a Xbox Series X.

Ceny souvisejících / podobných produktů: