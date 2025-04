LONGi dosáhlo rekordní 34,85% účinnosti se solárními panely křemík-perovskit

Solární panely se neustále vyvíjí a jejich účinnost se zvyšuje. Problémem je, že špičková účinnost neřeší hlavní problém, nevyrovnanost výkonu. To by ale mohly řešit tandemové solární panely, které se v případě novinky společnosti LONGi skládají z křemíkové a perovskitové vrstvy. Každá z nich je ale citlivá na trochu jiné vlnové délky světla, což by mohlo přispět k více vyrovnané produkci energie. Když se k tomu přidá i rekordní špičková účinnost, vypadá to na docela zajímavou technologii.

Novinka totiž dosahuje hodnoty 34,85 %, která byla ověřena americkou laboratoří National Renewable Energy Laboratory (NREL). Tímto tedy překonávají známý Shockley-Queisserův (SQ) limit 33,7 %, který platí pro single-junction solární články. Pro tandemové články tohoto typu platí teoretický limit okolo 43 %. Otázkou je životnost novinky, je totiž dobře známo, že v té většina perovskitových technologií moc nevyniká.

Vedle toho společnost oznámila i úspěšný vývoj monokrystalických křemíkových článků Hybrid Interdigitated-Back-Contact (HIBC), které se dostaly na 27,81% efektivitu. V tomto případě to ověřoval německý institut ISFH (Institut für Solarenergieforschung).