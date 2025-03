Longi uvádí solární panely Hi-MO X10 s 24,8% účinností a dlouhou životností

Čína vede v technologiích i produkci solárních panelů. Jednou z vědeckých novinek, která není jen oznámením, které se kdo ví kdy dostane na trh, jsou mové solární panely společnosti Longi, řada Hi-MO X10. Ta se začne dodávat zákazníkům už v dubnu letošního roku. Využívá technologii HPBC 2.0 a buňky N-Type. Do prodeje půjde v menších variantách s 54 články a větší se 72. Ta menší (LR7-54HVH) má výkon 475-490 W a rozměry 1800×1134×30 mm, větší LR7-72HVD a LR7-72HVH se pak pohybují mezi 635 až 650 W. Na jiném místě při srovnávání panelů ale Longi uvádí i 660-670 W. Tyto větší panely měří 2382×1134×30 mm a váží 28,5 až 33,5 kg. Účinnost je až 24,8 %, normovaně pak je ve specifikacích u výše zmíněných tří panelů udáváno 23,9 až 24,1 %.

klikněte pro zvětšení

Oproti panelům TOPCon s 23,3% účinností nabízí vyšší výkon o cca 5 % (660 W proti 630 W ve stejné metrice), takže se i rychleji zaplatí. Longi uvádí návratnost mezi 7-8 lety. Mají mít také vyšší odolnost vůči přehřívání, a tedy i vyšší bezpečnost.

Výrobce slibuje také vysokou životnost panelů. Maximální výkon sice v prvním roce klesne o 1 % (nikoli o procentní bod(!), tedy z 24,1% účinnosti na cca 23,85%), poté už klesá v průměru o cca 0,35 % ročně, takže po 30 letech uvádí specifikace 88,85 % maximálního výkonu ze začátku (TOPCon by měl klesnout jen o trošku více na 87,4 %). Pokud by se uživatel spokojit s takto sníženým, případně ještě o něco nižším výkonem, mohla by být životnost i ještě několika dalších desítek let. Další výhodou má být nižší citlivost na zastínění. Zatímco u TOPCon panelu mohou napadané listy snížit výkon na 65 %, u Hi-MO X10 se uvádí pád na 92 % (tedy místo o 35 % jen o pouhých 8 %).