Loongson uvedl 16 a 32jádrové serverové čipy 3C6000 s výkonem Intelu Ice Lake

Před necelým půl rokem jsme vás informovali, že čínská společnostmá za sebou tape-out svých serverových procesorů. Tehdy se tvrdilo, že nové procesory budou představeny ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, což se na jeho úplném sklonku přece jen děje. Nové procesory jsou zde a k dispozici budou ze začátku v 16jádrové variantě 3C6000/S a chipletové 32jádrové verzi 3C6000/D. Zatímco ta první by měla být konkurencí 16jádrového Xeonu Silver 4314 na architektuře Ice Lake (model z počátku roku 2021), druhá má konkurovat 32jádrovému Xeonu Gold 6338 (rovněž stejná architektura).

Někdejší benchmarky ukázaly, že výkony se různě liší, někde jsou čínské novinky lepší, někde zase horší, každopádně velmi výrazný nárůst byl patrný zejména proti předchozímu 3D5000. Tam je nová verze o 62-110 % výkonnější ve SPECint2017, v UnixBench pak o 55 % v ST a 79 % v MT, což nejsou mezigeneračně vůbec špatná čísla. Spíše než to, jak je nová generace dobrá, to ale ukazuje to, jak byla ta předchozí špatná.

V příštím roce by se měla objevit ještě varianta 3C6000/Q, která bude složena ze 4 chipletů a dosáhne tak na 64 jader a podporu 128 vláken. Procesory mají 4kanálový řadič pamětí DDR4-3200, podporu pro 64 linek PCIe Gen4 a technologii Loongson Coherent Link (LoongLink) pro spojování chipletů.