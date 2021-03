Loot boxy loni vytvořily trh o velikosti 15 mld. USD, Německo je omezuje

Vydavatelé her hledají další cesty, jak zpeněžit své hry. Vedle datadisků tu máme i jejich rozdrobení na menší části v podobě DLC, různých zpoplatněných skinů a v posledních letech to jsou především loot boxy, které jsou hodně kontroverzním tématem, neboť do hry vnášejí hazard. I proto je mnoho zemí zakazuje nebo omezuje. Tak se stalo např. v Německu před pár dny, kdy hry s loot boxy kvůli jejich hazardní podstatně budou už jen pro dospělé. Pokud tak vydavatelé her nezareagují, třeba taková FIFA 21 by mohla získat rating PEGI-18.

Společnost Juniper Research nedávno provedla výzkum a zjistila, že v loňském roce 2020 přinesly loot boxy do kapes vydavatelů her zhruba 15 miliard USD. Počítá se, že do budoucna to poroste v průměru okolo 5 % za rok a okolo roku 2025 by už tento trh mohl nabývat velikosti zhruba 20 mld. USD a účastnit se ho má na 230 milionů hráčů. Výrazně pomalejší nárůst než dosud má být zapříčiněn tím, že je tento koncept stále více a více omezován. Druhým důvodem má být i to, že se samotní hráči těchto loot boxů už přejí a budou jimi unaveni.

Přestože podobný osud postihl i skin gambling. Ten umožňuje např. vsadit skin na profesionální zápas (eSports) a v případě vítězství vyhrát skin s vyšší hodnotou. I zde ale dochází k blokování ze strany mnoha zemí, a tak se už rekordní hodnota z roku 2016 asi jen tak nezopakuje, nicméně po pádu zde Juniper vidí další příležitost na růst. V roce 2025 počítá s cca 321 miliony USD, což je o 100 milionů USD více než loni.

