Low-endová GeForce RTX 5050 prý už za měsíc, nejspíš s GDDR7 pamětmi

O tom, že Nvidia chystá nové grafické karty do nižších tříd, se mluví už dlouho. V některých generacích se totiž u desktopu končí u nižšího mainstreamu v podobě GeForce řady x060, tentokrát by se mělo jít ale ještě níže a Blackwell by měl podle zákulisních informací přijít i ve variantě GeForce RTX 5050 a nahradit tak RTX 3050.

GPU GeForce RTX 5050 GeForce RTX 5060 GeForce RTX 3050 6GB GeForce RTX 3050 8GB GeForce RTX 4060 CUDA jádra 2560 3840 2304 2560 3072 Zákl. frekvence - 2,28 GHz 1,04 GHz 1,55 GHz 1,83 GHz Boost frekvence - 2,50 GHz 1,47 GHz 1,78 GHz 2,46 GHz Hrubý výkon FP32 - 19,18 TFLOPS 6,77 TFLOPS 9,1 TFLOPS 15,11 TFLOPS Paměti 8 GB GDDR7 8 GB GDDR7 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Sběrnice 128 bit 128 bit 96 bit 128 bit 128 bit Propustnost 448 GB/s 448 GB/s 168 GB/s 224 GB/s 272 GB/s TDP 130-135 W 150 W 70 W 130 W 115 W

Nečekejme nějak zázračný výkon, počet CUDA jader by se totiž neměl vůči RTX 3050 8GB nijak měnit a u čipu GB207 se opět počítá s 2560 CUDA jádry. Pro připomenutí, nynější RTX 5060 jich má 3840. Nová architektura a podstatně vyšší takty by ale měly navýšit hrubý výkon karet. Zatímco předchozí generace RTX 3050 měla cca 1,5-1,8 GHz v Boostu podle varianty, většina Blackwellů se v Boostu dostává na cca 2,4-2,6 GHz a dá se asi předpokládat, že by se k podobným hodnotám mohla dostat i novinka. Pokud bychom počítali např. s 2,5 GHz, znamenalo by to hrubý výkon okolo 12,8 TFLOPS, což je na úrovni RTX 3060.

Příznivou zprávou, která se ale v posledních dnech objevuje, je ta, že Nvidia možná nesáhne k pomalejším pamětem GDDR6, jak se původně předpokládalo, ale k rychlejším GDDR7. Byla-li by zachována jejich klasická frekvence pro řadu RTX 5000, pak by se paměťová propustnost zvýšila dvojnásobně z 224 GB/s na 448 GB/s. Tím by tak překonala i paměťovou propustnost výše zmíněné RTX 3060 se 192bitovými pamětmi. Pokud jde o představení, mluví se o červenci.