Aktuality
Procesory
Qualcomm

Low-endový Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 přináší takty až 2,4 GHz

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Do nižších tříd míří nový 8jádrový mobilní procesor Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4. Ten dosahuje maximálního taktu 2,4 GHz. Vyráběn je 4nm technologií.
Společnost Qualcomm rozšířila nabídku svých mobilních procesorů o nový low-endový model Snapdragon 6s Gen 4. Jde o 8jádrový čip s CPU Kryo vyráběný 4nm procesem, kde jsou 4 výkonnostní jádra Performance s frekvencí 2,4 GHz a 4 úsporná Efficiency, která běží jen na 1,8 GHz. Podporovány jsou paměti LPDDR4x-2100 a LPDDR5x-3200 s kapacitou max. 12 GB. GPU Adreno podporuje Vulkan 1.1, dále tu máme OpenGL ES 3.2 a OpenCL 2.0 FP. Má dekodér pro videa H.265 a VP9. Obraz je možné zobrazovat maximálně na Full HD+ displeji s frekvencí 144 Hz. CPU výkon je o 36 % vyšší proti předchůdci, GPU je rychlejší dokonce o 59 %. 
 
Samozřejmostí je podpora datového připojení 5G, a to jak v Sub-6GHz, tak i mmWave. Maximální rychlost downloadu je pak 2,9 Gbps. Dále je tu Wi-Fi 6E (802.11ax) se stejnou max. rychlostí 2,9 Gbps, je zde i Bluetooth 5.4 se dvěma anténami. ISP Spectra je dvojitý 12bitový, zvládá až 200MPx modul. Při 30 fps umí jeden 32MPx fotoaparát nebo dva 16MPx. Telefony vybavené tímto procesorem ale budou hodně omezeny v možnostech natáčení videa, maximem je totiž jen 2K HDR video při 30 fps. Slow-motion video v rozlišení 720p zvládne při 240 fps, podporováno je i multi-frame odšumování.
 

