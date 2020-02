Lze se nakazit koronavirem z balíčku z Číny?

Nákup v čínských obchodech je oblíbený jednak kvůli cenám, pak i díky výběru zboží, které u nás ani nemusíme mít možnost vůbec sehnat a dále je i obvyklá možnost dodání zdarma, což je důležité zvláště u levných položek. Dodací lhůta v případě zdarma zasílané zásilky může být cca 15 - 20 pracovních dní, ale pokud zrovna nemáme štěstí, může se značně protáhnout. V případě sledovaných balíků a placeného poštovného pak můžeme počítat s cca 10 pracovními dny.

Otázka je, zda se touto cestou můžeme nakazit, pokud nám někdo do balíku navíc jako bonus ještě nakašle. K tomuto tématu se vyjádřil doktor Amesh A. Adalja (Johns Hopkins Center for Health Security), dle nějž jednoduše není možné, aby k nám dorazil běžný balíček se zbožím, z nějž bychom se mohli nakazit. A platilo by to i v případě, kdyby k nám balíček z Číny měl dorazit už druhý den po odeslání.

Dle Adaljy potřebuje virus pro své přežití vysoce specifickou kombinaci podmínek, která zahrnuje stínění od UV záření, úzké rozmezí teplot, určitou vlhkost a jiné. V prostředí dopravních prostředků přepravujících balíky panují v tomto ohledu spíše nepřátelské podmínky, v nichž viry rychle hynou, ačkoliv v testech příbuzné koronaviry (SARS, MERS či HCoV) dokázaly přežít na neživých věcech z kovu, skla či plastu až 9 dní, ale opět, pouze při dodržení velice specifických podmínek.

Agentura CDC (Centers for Disease Control and Prevention) pak dodává, že může využít zkušenosti nasbírané při epidemiích SARS a MERA, dle nichž je riziko přenosu v zásilkách velice nízké. Aktuálně také není znám žádný případ toho, že by se Covid-19 touto cestou rozšířil, tedy co se týče území USA, kde CDC působí.

WHO zase zmiňuje, že nového Covid-19 je možné se snadno a rychle zbavit pomocí vody a čisticích prostředků a také běžně používaných dezinfekcí v nemocnicích (chlornan sodný).

