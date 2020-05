Mafia: Trilogy přichází, bude i český dabing remasteru prvního dílu

Mafia: Trilogy tak bude čítat tituly Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition a Mafia III: Definitive Edition, přičemž nejvyšší pozornost si zaslouží nejspíše ten první, který je jednak zvláště u nás kultovní a v nové podobě bude od základu přepracován v novém enginu, respektive v enginu, který byl použit ve 3. dílu.

Mafia: Definitive Edition

První Mafie se tak ocitne v takovémto grafickém kabátku, který je na hony vzdálen původní grafice, jak můžeme snadno posoudit. Je tedy třeba ještě poznamenat, že dosud uvedené snímky z nové verze hry jsou pečlivě naaranžované, ovšem měly by snad alespoň zachytávat výslednou úroveň grafického ztvárnění.

Nová verze Mafia II nabídne skromnější vylepšení coby Ultra HD remaster a Mafia III jako hra z roku 2016 ani nijak zvlášť předělávat nepotřebuje, takže můžeme očekávat prostě jen její oprášení a také to, že k ní dostaneme veškerý obsah, který byl k této hře vytvořen.

Mafia

K dispozici tak bude celá Mafia: Trilogy nabízená již v předprodeji a platí to, že pokud si ji koupíme do 28. srpna, ihned získáme možnost zahrát si Mafia II: Definitive Edition a Mafia III: Definitive Edition, jak budou k dispozici na PS4, Xbox One a PC (Steam) a samotná Mafia: Definitive Edition bude k dispozici právě 28. srpna a v rámci předprodeje k ní ještě můžeme získat bonus v podobě výbavy "The Chicago Outfit", což čítá exkluzivní oblek, skin pro zbraň a vůz (Smith V12 Limousine).

Středem celé kolekce je tak značně přepracovaný první díl a řada českých hráčů bude jistě potěšena i tím, že se nezapomnělo na český dabing, přičemž to čítá i zbrusu nové dialogy, rozšířený příběh, nové filmové scény, atd.

Další nabídku má také společnost 2K Games pro ty, kteří si zřídí účet 2K Account. Jde ale opět jen o kosmetické záležitosti pro všechny tři hry (Black Cats Motorcycle Pack, Made Man Pack a Classico Three-piece Suit & IL Duca Revolver.

Důležitější informace je ta, že Mafia II: Definitive Edition je připravena zdarma pro všechny majitele kopie původní verze na Steamu a to samé platí pro Mafii III a Steam, Xbox One a PS4. Připraveny budou i slevy pro ty, kteří již některý díl vlastní a mají zájem o celou novou trilogii.

Mafia: Definitive Edition byla vyvíjena ve studiích Hangar 13 v Brně, Praze, Brightonu a také v Kalifornii.

Ceny souvisejících / podobných produktů: