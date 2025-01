Majitelé Pixelů 4a jsou naštvaní, poslední update některým extrémně zkrátil výdrž baterie

Ne vždy je aktualizace k dobru. V případě algoritmů pro zlepšení životnosti akumulátorů je to obzvlášť problematické. Spoustu kritiky si kvůli tomu užila např. společnost Apple nebo Tesla, která v zájmu zvýšení životnosti omezila využitelnou kapacitu a s tím i dojezd vozů. Byl z toho onehdy velký poprask. Nyní má podobný problém společnost Google. Ta vydala neočekávanou aktualizaci pro starší telefon Pixel 4a, která měla vylepšit stabilitu výkonu akumulátoru, současně ale společnost varovala před tím, že se výdrž může o něco snížit a také se může zpomalit rychlost nabíjení. Bohužel některým uživatelům se snížila výdrž akumulátoru natolik, že ten se stal v podstatě nepoužitelným.



Někteří tak tvrdí, že se stabilita naopak zhoršila. Telefon s 56% stavem baterie měl po půl hodině nabíjení stále 56 %, po restartu ukázal 1 % a sám se restartoval, aby po dalším restartu ukázal 91 %. Tohle by ale nemusel být problém, kdyby šlo jen o součást kalibrace při prvním nabití po aktualizaci a pak už se takový kolotoč neopakoval. Horší je už to, že další např. tvrdí, že se ze 100 % dostal na 2 % po 5 hodinách, přičemž se telefon skoro nepoužíval, aktivní byl sotva 20 minut.

Další uživatel říkal, že chtěl upgradovat z Pixelu 4a na Pixel 9a, po zkušenostech s takovým zákeřným vynuceným updatem to ale neudělá a doufá, že někdo Google zažaluje. Google se nechal slyšet, že uživatelům s problémy nabídne bezplatnou výměnu akumulátoru, ale jen cenu akumulátoru jako takového. Nezahrnuje to tedy práci ani výměnu dalších součástek, takže se oprava i tak docela prodraží. Dalším "vstřícným" krokem má být sleva 100 USD na nový Pixel. To ale znamená, že kvůli updatu by uživatelé takto museli i se slevou stále dát na stůl minimálně 399 USD (Pixel 9a začíná na 499 USD).