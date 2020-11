Majitele PS5 překvapila chyba v režimu spánku. Je tady první aktualizace

PlayStation 5 se minulý týden dostal na trh v USA. Kanadě, Austrálii, Japonsku a několika dalších trzích. Před uvedením na vybrané evropské trhy včetně Velké Británie, které je naplánováno na 19. listopadu, vydalo Sony první aktualizaci softwaru pro PS5. Skrývá se pod označením 20.02-02.25.00 a její velikost se vyšplhala na 886 MB. Uživatelům je většinou update nabídnut, v opačném případě mohu jeho dostupnost zkontrolovat v nastavení konzole. Sony prozatím nevydalo žádný seznam změn, ale můžeme předpokládat, že se aktualizace zaměří především na opravy chyb a drobná vylepšení. Uživatelé PS5, kteří již svou konzoli aktualizovali, potvrzují změnu verze firmwaru z 02.20 na 02.25. Někteří si všimli také viditelného zrychlení systému.

Mnozí majitelé dlouho očekávané konzole doufají, že update opraví nejzávažnější chyby, které se objevily hned první dny po uvedení na trh. Jedna z nich souvisí s režimem spánku (Rest Mode), který funguje velmi podobně jako na PS4. Hráč si může pozastavit rozehranou hru a rychle pokračovat v postupu, aniž by musel konzoli znovu nastartovat. V režimu spánku, kdy se podsvícení PS5 zbarví z modrého na oranžové, lze také stahovat obsah nebo dobíjet ovladač. Jenže při používání této funkce se mnozí majitelé konzole potýkají s problémy, jako jsou pády systému nebo smazání herního postupu. V některých případech dokonce může dojít k úplnému „bricknutí“ konzole, jako se to stalo známému youtuberovi s přezdívkou ACG.

ACG, vlastním jménem Jeremy Penter, se začal potýkat s problémy právě po používání funkce Rest Mode. Závadu chtěl vyřešit pomocí možnosti Rebuild Database,ale situace začala eskalovat dalšími chybovými hláškami včetně problémů se sítí, a po restartu byla jeho konzole „100% mrtvá“, jak uvedl na Twitteru. Jeff Gerstmann z herního webu Giant Bomb popsal podobný problém, i když v jeho případě se podařilo zařízení zachránit ještě předtím, než se z něj stalo těžítko. Možná nebude náhoda, že velká část hráčů se s problémy setkala, pokud režim spánku využívá při hraní titulu Spider-Man: Miles Morales, proto se chybou zabývají i vývojáři ze studia Insomniac Games.

Mnozí majitelé „herní konzole nové generace“ v posledních dnech hlásí také potíže při stahování obsahu. Místo toho, aby bylo zahájeno stahování hry či aplikace, se položka přidá do fronty stahování, případně na uživatele vyskočí chyba. Stahování nelze zrušit ani obnovit a zatímco knihovna PS5 potvrzuje, že titul vlastníte, PS5 Store ukazuje přesný opak. Zdá se, že chyba se častěji objevuje u některých her, jako je Call of Duty: Black Ops Cold War (verze pro PS5), Demon's Souls, Spider-Man: Remastered, Sackboy: A Big Adventure nebo aplikace Disney+. Jako zatím jediné spolehlivé řešení se ukázalo obnovení do továrního nastavení a opětovné stažení všech her.

Ceny souvisejících / podobných produktů: