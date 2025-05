Majitelé VR brýlí Apple Vision Pro litují svého nákupu

Apple je sice vysoce úspěšnou firmou, ne vždy se mu ale vše podaří. VR brýle Vision Pro patří k takovým propadákům. Předobjednávky nebyly špatné, jenže pak si už brýle skoro nikdo nekoupil. Plány produkce se tak nejprve snižovaly, aby se pak prodeje téměř zastavily, což vedlo k pozastavení výroby a následně jejímu úplnému ukončení. Cena 3500 USD nebyla zrovna nízká, což se Apple snažil omlouvat tím, že cílil brýle spíše na pracovní než zábavní nasazení. Tzv. "early adopteři", kteří si brýle přesto pořídili, podle průzkumu ve Wall Street Journal mají z brýlí především jeden pocit, litují této koupě.

Uživatelé zmiňují, že na brýle především sedá prach a počet letošních použití se dá spočítat na prstech jedné ruky, pokud vůbec. Většina lidí si stěžuje především na příliš vysokou hmotnost headsetu, ze kterého po pár desítkách minut bolí hlava a krk. Brýle s tím mají problém i přesto, že je baterie externí, což pak dále komplikuje jejich použití, které vedle vysoké hmotnosti není příliš pohodlné také kvůli kabelu a nošení baterie. Brýle mají velkou potíž i v tom, že se dosud nenašla aplikace, kde by se jejich použití stalo "game changerem", nevyřešily žádný výrazný problém, díky čemuž by stálo za to je využívat. Tak uvidíme, co se Applu povede s další generací headsetu.