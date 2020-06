Máme tu už hlavní specifikace GeForce RTX 3090/3080Ti/3080?

Pro připomenutí, nejdříve se na začátku měsíce ozval kopite7kimi s tím, že tu budou tři modely karet označené jako TITAN, RTX 3090 a RTX 3080 vybavené 5376, 5248 a 4352 CUDA jádry. Později se ale začalo mluvit o tom, že právě nový TITAN už nebude a namísto něj přijde RTX 3090. Proto by pak ostatní dvě karty měly dostat spíše označení RTX 3080 Ti a RTX 3080.

Nyní se ale ozývá další známý leaker KatCorgi , který však opět mluví o TITANu, RTX 3090 a RTX 3080 a také o konkrétních označeních čipů, jež i včetně přesného počtu CUDA jednotek odpovídá tomu, co uváděl před řadou dní i kopite7kimi . Pokud je dnes něco jasné, pak je to především jedna věc. I kdyby tyto specifikace dnes odpovídaly skutečnosti, pak dané karty stejně ještě ani nebyly dokončeny, nejsou ve výrobě, a tak se jejich výbava ještě může změnit, i když samozřejmě nijak zásadně, ale s ohledem na možnosti použitých čipů.

A jak správně podotýká server VideoCardz , o označení karet je rovněž velice předčasné spekulovat, jak nám ukazuje třeba případ starého modelu GeForce GTX 880. Ten se NVIDIA rozhodla přejmenovat na GTX 980 pouhé dva týdny před vypuštěním na trh, kdy už AIB partneři měli vesměs připraveny obaly a vše potřebné.

Nicméně oba leakery lze brát jako dobře informované a takový kopite7kimi dokázal přesně určit specifikace čipu A100 s ohledem na jádra Tensor měsíce před jeho vypuštěním. Nic lepšího tu navíc ani nemáme, takže můžeme zatím počítat s tím, že herní či obecně desktopové Ampere nabídnou až 5376 CUDA jader, což tedy není zrovna k neuvěření vzhledem k tomu, že dnešní RTX TITAN obsahuje 4608 CUDA jader. Výsledný výkon ale samozřejmě nezávisí pouze na tom.

Co se týče paměťového subsystému, v generaci RTX 2000 to bylo snadné, v té přišly původně pouze 14GT/s GDDR6 (později 15,5GT/s na RTX 2080 Super), ovšem nyní tu máme vcelku široký rozptyl 17 až 21 GT/s. Tato propustnost na pin pak vysvětluje, proč se o nich mluví jako o GDDR6X, neboť paměti GDDR6 měly přijít s propustností až 16, možná 18 GT/s.

Pokud by tak taková RTX 3090 / RTX 3080 Ti měla nabídnout 21GT/s paměti, a to na 352bitovém rozhraní, znamenalo by to úctyhodnou propustnost 924 GB/s oproti 616 GB/s karty RTX 2080 Ti. Modelu TITAN pak odpovídá kapacita 24 GB pomalejší paměti, ale nejspíše na trošku širší sběrnici. Problém je ten, že o GDDR6X jsme dosud mimo leaky o GeForce Ampere vůbec neslyšeli.

Pomalu se nám tu tak rýsuje nový hi-end NVIDIE, ale nezbývá než si počkat na to, zda se nám tyto informace potvrdí, anebo ještě budeme překvapeni. A to vskutku můžeme být, neboť NVIDIA je v mlžení velice schopná.



