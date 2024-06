Marketing AMD přistižen při mystifikaci ohledně výkonu Ryzenů 5800XT a 5900XT

V posledních letech se Intelu vytýká skoro vše, co vypustí ze svých úst (a někdy i to, co nevypustí). AMD se pak obvykle dává za vzor toho, jak to má vypadat. I když v mnoha případech tomu tak skutečně bylo, ne vždy jsou pochvaly nebo výtky na tu či onu stranu oprávněné. Nyní je to AMD, které bylo přichyceno u zavádějících informací. V případě Intelu by to jistě mnozí označili za "lži", přesnější označení by zde byl tzv. "cherry picking" (vyzobávání si toho nejlepšího) spojený se záměrným přizpůsobováním testovacích sestav tak, aby to "hezky vyšlo".



A o co přesně jde? Při prezentací nových Ryzenů 7 5800XT a 9 5900XT , které jsou trochu problematické samy o sobě, jsme mohli vidět prazvláštní grafy výkonu ve hrách, kde ve srovnání s konkurenčními procesory Intel nedocházelo ke skoro žádným rozdílům ve výkonu. Snad jen 5800XT vykazoval 12 % k dobru v Cyberpunku 2077, jinak to bylo vždy v nízkých jednotkách procent. V podstatě drtivá většin testů vykazovala 1 % navíc pro AMD. To, že by tak konzistentně byl herní výkon rozdílný nejčastěji 1 % ve prospěch jednoho procesoru, to bylo zvláštní. Navíc tu byly i hry, které se k testování obvykle nepoužívají.

Ďábel se většinou skrývá v detailu a jako obvykle jsou to malá písmenka pod grafy aneb vysvětlující poznámky R5K-131 a R5K-132. Když se na ně člověk podívá, zjistí zajímavou věc. Chcete-li testovat výkon procesorů ve hrách, to poslední, co byste chtěli, je použít k tomu grafickou kartu, která bude tento výkon limitovat. Ta nesmí být úzkým hrdlem. Úzkým hrdlem má být procesor, to je to, co se testuje. Jenže dle poznámek AMD použilo Radeon RX 6600, tedy skoro nejslabší grafickou kartu, kterou nabízí. Jinak řečeno, touto volbou výsledek ve hrách uměle přiškrtilo použitím slabé grafické karty, aby to byla ona, co brzdí výkon, a ne procesor. Proto jsou výsledky tak konzistentní a v podstatě stejné nehledě na zvolený procesor a hru.

Než se dostaneme k výsledkům výkonu, přejděme na chvíli na druhý problém. Procesory samotné, kde marketing AMD sehrál druhou zavádějící úlohu. AMD se oprávněně chlubí tím, že dlouhodobě podporuje jednu platformu. Socket AM4 pokrývá téměř všechny doposud vyrobené Ryzeny a je obdivuhodné, že na desku, kde jste před 7 lety strčily první Ryzen, hodíte i několik dalších generací včetně právě představených Ryzenů 5800XT a 5900XT. Za tohle si AMD zaslouží obrovskou pochvalu. Jenže tyto Ryzeny bohužel nejsou žádnou dlouhodobou podporou, jak se nám marketing AMD snaží tvrdit. Ryzeny 5000 jsou tu s námi už několik let a tyto "nové" procesory ve skutečnosti nejsou nikterak nové.

Ryzen 7 5800XT je 5800X s Boostem navýšeným o 2 %. V zásadě AMD představilo již představené a 5800XT nabídku ničím významným nerozšiřuje. Mít procesory se stejným počtem jader a takty lišící se o stovky MHz (i okolo 10 %) je OK, ale jen 2 % v Boostu a toť vše? Jen si představte tu reakci veřejnosti, kdyby třeba v některém z příštích let Intel vypustil Core i7-14700Kx, kde by zvýšil frekvenci Turba z 5,6 na 5,7 GHz a to by byla jediná změna. Dokazovalo by to jeho dlouhodobou snahu o udržení platformy LGA-1700? Myslím, že by se setkal s nemalým posměchem.



U Ryzenu 5 5900XT šel marketing ještě dál. Aby procesor vypadal zajímavěji, dle označení se zdá, že 5900XT má proti 5900X o 4 jádra navíc, a jde tedy o naprosto zásadní upgrade. No, číselně sice ano, ale specifikacemi jde ve skutečnosti jen o mírně slaběji taktovaný Ryzen 9 5950X, který má jader stejně. AMD nám tu ubralo 50 v čísle, aby to vypadalo jako zásadní upgrade. Tak by určitě nevypadal procesor, který by měl totožné specifikace, ale jmenoval by se třeba Ryzen 9 5950S. Opět se nám tu frekvence jen snižovaly o mírné jednotky procent (cca 2-2,5%). Uvedením takřka neznatelně slabšího 16jádra se nabídka a dlouhověkost platformy nedokazuje. Opravdu ne.

Teď když víme, že 5800XT je 5800X a 5900XT je 5950X, můžeme se podívat na výsledky, které prezentoval server Techspot. Když vyzkoušel hry, na kterých testovalo AMD, tak s Radeonem RX 6600 skutečně dosáhl v podstatě totožných výsledků a stařičký Ryzen 5 3600 měl téměř totožný [jen o 1 % nižší] výkon jako Core i9-14900K napříč všemi testovanými herními tituly. Ale fungovalo to i naopak. Dokonce to dopadlo tak, že low-endový Intel Core i3-12100 nabízel vyšší výkon než high-endový AMD Ryzen 9 5950X nebo uznávaný herní procesor Ryzen 7 5800X3D. Vyšší o 1 %.

Když se ale tyto hry otestovaly s těmi samými procesory s grafickou kartou, která výkon neomezovala, tedy Radeonem RX 7900 XT, výsledky byly úplně jiné. Core i7-13700K překonal Ryzen 9 5950X o 15,5 % a uvážíme-li, že 5900XT má ještě o něco nižší takty, rozdíl by mohl být cca 16-17 % ve prospěch Intelu. Podobně tak Core i5-13600K měl více než 13% náskok na 5800X, takže na 5800XT by to mohlo být tak 12-12,5 %.