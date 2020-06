Marketing dle Intelu: Ryzen se slabší grafikou proti Core se silnější

Na prezentaci Intelu upozornil například _rogame na Twitteru , který také upozorňuje na důležité rozdíly mezi testovacími systémy, které pochopitelně zvláště laikovi nebudou ze samotných materiálů Intelu nijak nápadné.

- klikněte pro zvětšení -

Máme tu prostě dva notebooky, a to MSI GL65 Leopard vybavený procesorem Intel Core i7-10750H a pak Zephyrus G14 s Ryzen 9 4900HS, přičemž právě procesor by dle popisků měl být na daném srovnání to nejdůležitější. To by vskutku byl, pokud by ovšem Intel zaručil v obou případech stejné podmínky, a ty stejné rozhodně nejsou už jen kvůli tomu, že jde o dva rozdílné počítače, mimochodem intelovský s 15,6" úhlopříčkou a tloušťkou 27,5 mm a druhý se 14" a 22 mm. To by se samozřejmě vzhledem k tomu, že jde o mobilní platformu, ještě dalo akceptovat, ale testy se týkají her, čili jsou daleko více svázány s výkonem grafické karty než s procesorem. Čili co tu máme za grafiky?

Na straně Intelu je mobilní NVIDIA GeForce RTX 2060 a AMD disponuje grafikou RTX 2060 Max-Q. Rozdíl je markantní (i dle srovnání na NotebookCheck ), jak ukazují zveřejněné specifikace, dle nichž grafika pracující vedle Core i7 má TDP 90 W a takty 1005 až 1560 MHz, zatímco MaxQ v sestavě s procesorem AMD má 65W TDP a takty 975 až 1185 MHz. Můžeme se pak divit, že sestava s Intelem je pak ve hrách až o 23 procent rychlejší? To opravdu ne a stejně tak uhozené je i cenové srovnání, kde se Intel chlubí nižší částkou za notebook MSI GL65, aniž by jakýmkoliv způsobem bral v potaz celkové konfigurace obou systémů a také to, že nejde o stejný formát.

Ceny souvisejících / podobných produktů: