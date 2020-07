Mars 2020 Perseverance je v pořádku, NASA řešila jen dvě očekávané potíže

Tým NASA Mars 2020 Perseverance nacházející se v jižní Kalifornii v zařízeních Jet Propulsion Laboratory (JPL) nyní už ohlásil, že plavidlo roveru je v pořádku, vysílá telemetrii a také přijímá příkazy. A dle telemetrie je vše v pořádku a rover nyní putuje správným směrem.

Jako obvykle se přitom těsně po startu zahltily přijímače sítě Deep Space Network provozované agenturou NASA, a to právě kvůli tomu, že plavidlo roveru se nacházelo příliš blízko. To samé se přihodilo i v dalších případech včetně startu roveru Curiosity v roce 2011, takže NASA byla připravena trošku rozladit své přijímače a také natočila antény mírně mimo cíl, aby síla přijímaného signálu byla v požadovaném rozsahu.

Další očekávaná a jen přechodná potíž byla s teplotou lodi. Ta využívá uzavřený oběh freonové náplně, který odvádí veškeré odpadní teplo k radiátorům samotné lodi. NASA přitom monitoruje i rozdíl v teplotách média mezi vstupy a výstupy radiátorů. V momentu, kdy se loď dostala do stínu Země, teplota na výstupu prudce poklesla, takže rozdíl oproti vstupu se také zvýšil. Na to loď automaticky reagovala poplachem a přechodem do nouzového režimu.

Na to už se ale NASA nemohla připravit s využitím zkušeností s Curiosity, neboť jeho dráha nezavedla plavidlo do stínu Země. Nikdo si tak ani nebyl jistý, že loď skutečně přejde do nouzového režimu, neboť nebylo možné tuto situaci předem věrně simulovat. Nicméně i když NASA předpokládala, že se tak nejspíše stane, pochopitelně tomu nepřizpůsobila prahové hodnoty pro spuštění alarmu, neboť je "lepší nechat aktivovat nouzový režim planým poplachem, než aby loď ignorovala opravdové potíže". A to zvláště když přechod do nouzového režimu nepředstavuje pro Mars 2020 v této fázi letu žádný problém.

Brzy poté tak obsluha začala s procedurou probouzení z nouzového režimu, aby mohl být aktivován běžný letový režim.

