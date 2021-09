Mars byl dle NASA utvářen i gigantickými sopečnými erupcemi dávných kalder

Mars má na svém povrchu sopky, jaké jsme nenašli dosud nikde jinde ve Sluneční soustavě. Stačí zmínit samotný Olympus Mons, štítová sopka vysoká 26 km nad lokálním reliéfem krajiny, která by zabrala téměř celé Polsko.

útvary v Terra Arabia

Tým vědců z NASA JPL si uvědomil, že to, co bylo v Terra Arabia považováno za cca miliardu let staré impaktní krátery, budou ve skutečnosti kaldery starých vulkánů. Mimochodem, na Marsu jsou kaldery obvykle mnohem větší než ty, které najdeme u nás na Zemi, kde jde o průměr v nižších jednotkách kilometrů a hloubku cca 200 m. Na Marsu mají kaldery až 40 km v průměru a hloubku až 2 km.